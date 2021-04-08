104 emekli amirale destek veren yurttaştan Erdoğan'a sert sözler

Amirallerin bildirisine destek veren bir yurttaş, Erdoğan'ı çok sert sözlerle eleştirerek, "Ben de onların yanındayım, beni de alsınlar" dedi.

cumhuriyet.com.tr
08 Nisan 2021 Perşembe, 16:04
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