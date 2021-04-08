104 emekli amirale destek veren yurttaştan Erdoğan'a sert sözler
Amirallerin bildirisine destek veren bir yurttaş, Erdoğan'ı çok sert sözlerle eleştirerek, "Ben de onların yanındayım, beni de alsınlar" dedi.
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