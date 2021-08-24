11. Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması ödülleri verildi

24 Ağustos 2021 Salı, 13:20

Milas Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’na 59 farklı ülkeden 443 karikatürist 1773 karikatür ile katıldı. Turhan Selçuk Karikatürlü Ev’de toplanması gerekirken dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Zoom platformu üzerinden çevrimiçi değerlendirmede bulunan jüri, 1773 karikatür arasından dereceye giren karikatürleri belirledi.

SEÇİCİ KURUL

Muhammet Tokat (Milas Belediye Başkanı)

Ruhan Selçuk

Kamil Masaracı

İzel Rozental

Ohannes Şaşkal

Tayfun Akgül

Zeynep Özatalay

Muhammet Bakır

Agnes Lanchon

Mehmet Nergiz

Koordinatör

Bülent Örkensoy

İlk üç dereceyi alan karikatürler:

1. Oğuz Demir / Türkiye







2. Mohsen Jefari / İran

3. Osama Hajjaj / Ürdün

Özel ödül alan karikatürler:

Jüri Özel Ödülü:

Luc Vernimmen / Belçika

Cumhuriyet Gazetesi Özel Ödülü:

Emad Salehi / İran

TEMA Vakfı Özel Ödülü:

Sun Baoxin / China

Schneidertempel Sanat Merkezi Özel Ödülü:

Hilal Özcan / Türkiye

Labranda Su Özel Ödülü:

Reza Rahimi / İran

Yarışmanın ödül töreni ve sergi tarihinin, yaşanan pandemi nedeniyle ileriki bir tarihte açıklanacağı duyuruldu.

Yarışmanın onur konuğu ve jüri üyesi Ruhan Selçuk, Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’nın öneminden bahsederek “Güzel Milasımız’da 2011 yılında başlayan Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışmasının 11. Yılını gerçekleştirmenin kıvancı içerisinde, başarıyla süregelen yarışmamıza daha nice yıllar diliyorum.

Çizgileriyle yüreklerimizde ve zihinlerimizde destan olan, insanlığın tüm sorunlarına ışık tutan karikatür sanatının duayeni Turhan Selçuk’a sonsuz sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Karikatür dünyasına yeni yetenekler kazandıran bu tür yarışmaları şahsen çok önemsiyorum.

Yarışmaya katılan tüm çizerlere, değerli jüri üyelerimize, hiçbir emeğini esirgemeyen değerli Milas Belediye Başkanımız Muhammet Tokat’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım.” diye konuştu.

MUHAMMET TOKAT: YARIŞMAMIZ MARKA OLDU

Geçtiğimiz haftalarda Milas’ta yaşanan orman yangınlarının yarattığı olumsuz koşullar nedeniyle jüri toplantısına katılamayan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Ulusal ve uluslararası düzeyde bir marka haline gelen yarışmamızın Milas’ın ortak değeri haline gelmesi bizi gururlandırıyor. Turhan Selçuk isminin Karikatürlü Ev’de yaşatılması ve her yıl onlarca genç karikatürcünün burada yetişmesi de bizleri ayrıca gururlandırıyor. Başta Kamil Masaracı ve Ruhan Selçuk olmak üzere tüm jüri üyelerimize teşekkür ediyoruz. Onbirinci yaşına ulaşan yarışmamızı da daha büyük noktalara taşımak niyetinizdeyiz” dedi.

Tokat, “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Zoom uygulaması kullanılarak gerçekleştirdiğimiz jüri toplantısının, eskiden olduğu gibi yüz yüze yapılabildiği, konuklarımızı ilçemizde ağırlayacağımız sağlıklı günlerde gerçekleştirilmesini diliyorum” diye ifade etti.

Başkan Tokat, olumsuz pandemi koşulları nedeniyle ertelenen Turhan Selçuk Sempozyumu’nun ilk fırsatta gerçekleştirileceğini, baskısı yapılan Turhan Selçuk kitabının da Milas Belediyesi’nden temin edilebileceğinin müjdesini verdi.