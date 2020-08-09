11 yaşındaki Güçlü Bilge, saçlarını kanser hastası çocuklara bağışladı

09 Ağustos 2020 Pazar, 09:28

Manavgat'ta oturan Güçlü Bilge Asilhan, 6 yaşından bu yana uzattığı saçlarını kestirerek Kanser Savaşçıları Derneği'nin yürüttüğü 'Saçım Saçın Olsun' kampanyasına bağışladı. Bir gün evde televizyon izlerken kanser tedavisi gören çocukların kemoterapi nedeniyle saçlarının döküldüğünü gördüğünü anlatan Güçlü Bilge Asilhan, "Ben de anneme söyledim, ondan sonra saçımı kestirmeye karar verdim. Kestirdim ve 'Saçım Saçın Olsun' projesine gönderdim. Oradaki çocukların benden daha çok ihtiyacı var" dedi. Babasıyla birlikte kuaföre gittiklerini ve saçlarını kestirdikten sonra gönderdiklerini anlatan Güçlü Bilge Asilhan, herkesi projeye katılmaya davet etti.



Özel bir kolejde eğitim gördüğünü söyleyen Güçlü Bilge Asilhan, derslerinin oldukça iyi olduğunu ve hem okulun hem de Manavgat Halk Eğitimi Merkezi'nin (HEM) robotik takımında olduğunu anlattı. Okul takımıyla birlikte Robotik Robotex yarışmasına katıldıklarını söyleyen Asilhan, "Jüri Özel Ödülü kazandık. Robotumuzda bir arıza çıkmıştı, normalde yarışmayı kazanacaktık ama robotumuzda arıza çıkınca kaybettik. Aynı zamanda Manavgat HEM robotik kulübündeyim. Manavgat HEM'le Eskişehir, İstanbul, Gaziantep'e gittik. Oradayken 2'nci ve 3'üncü olduk" diye konuştu.



R ve small basic bilgisayar yazılım dillerini bildiğini de aktaran Güçlü Bilge Asilhan, "Birçok proje yaptım. Mesela kartı gösterdiğinde kapı açılıyor, dışarısının sıcaklığın ölçüp, ekrana yazdırma, elini çırptığında ışığı yakıp söndürme gibi birçok proje geliştirdim" dedi.



Güçlü Bilge Asilhan, boş vakitlerinde satranç oynamayı çok sevdiğini, babası Vedat Asilhan ile birlikte sürekli satranç oynadıklarını da sözlerine ekledi.