13 Reasons Why oyuncusu Tommy Dorfman, trans birey olduğunu açıkladı

23 Temmuz 2021 Cuma, 13:59

Oyuncu Tommy Dorfman, trans birey olduğunu açıkladı.

Bu süreçte adını değiştirmeyeceğini belirten Dofman, adıyla arasında bir bağ hissettiğini söyledi.

Time dergisi için çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Dorfman şunları kaydetti:

"Bu yoldan yürüyen, engelleri yıkan ve özgün bir şekilde yaşayabilmek için yaşamlarını riske atan bütün trans bireylere minnettarım. Bana kim olduğumu, nasıl yaşayacağımı, kendimi kutlamayı ve bu dünyada yer kaplamayı gösteren tüm trans kadınlara teşekkürler."