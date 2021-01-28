15 Türk denizciyi kaçıran korsanlarla ilk temas kuruldu
Gine Körfezi'nde 15 Türk denizciyi kaçıran korsanlarla ilk temas kuruldu. Korsanlar şirketin Almanya'nın Hamburg kentindeki ofisini aradı. Korsanların tüm mürettebatın isimlerini söylediği ve hepsinin iyi olduğuna dair kanıt sundukları öğrenildi.
Boden Denizcilik’ten konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"23 Ocak 2021 tarihinde Sao Tome açıklarında kaçırılan konteyner gemisi MOZART'ın mürettebat üyeleriyle iletişim kurmuştur. Bu kapsamda 15 mürettebatın tamamının sağlık durumlarının iyi, yara almamış ve birlikte olduğu bilgisi elde edilmiştir.
Boden Denizcilik ve Boden Denizcilik'in Borealis Denizcilik'teki ortakları ilk ve tek öncelikleri olan ekip arkadaşlarının en hızlı bir şekilde serbest bırakılmalarını sağlamak için tüm çabayı göstermeye devam etmekte ve alıkonan denizcilerin aileleri ile sürekli iletişim halinde olmayı sürdürmektedir. Boden ve Borealis Denizcilik, mürettebatının ve mürettebat ailelerinin güvenlik ve sağlığının korunması için konu ile ilgili ek bir yorumda bulunmayacaktır." denildi.
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