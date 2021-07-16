150’nin üzerinde bitki üretilecek

16 Temmuz 2021 Cuma, 02:00

Hedeflerinin turizm ile birlikte tarımı da güçlendirmek olduğunu belirten Marmaris Belediye Başkanı Oktay, “İlçemiz yıllardır sadece turizm kenti olarak dillendirilir. Ama biz farklı özelliklerini de gün yüzüne çıkarmak için gayret gösteriyoruz. Tarımsal kalkınma kooperatifi ile birlikte yaptığımız çalışmalar neticesinde başta yerfıstığı olmak üzere üretime başladık. Hedefimiz Marmaris’te turizmle tarımı birleştirmek ve ekoturizmi hayata geçirmek. Burası cazibe merkezi haline gelecek. İleride özellikle tarımsal alanda çok daha büyük projeleri hep birlikte yapacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün de Muğla’nın sadece turizm kenti olmadığını vurgulayarak şehrin yüzde 50’sinin tarım ve hayvancılıktan gelir elde ettiğini ifade etti. Gürün, “Tarım ve hayvancılık üvey evlat durumuna geldi. Bizim tekrar her iki evladımızı da yani turizmle tarım ve hayvancılığı da eşit koşullarda değerlendirmemiz gerekiyor. Bizim sloganımız ‘Kırsalda üret kıyıda tüket. Toprağını satma ürününü sat’. Birliktelikler önemli. Üreticimiz çok daha fazla kâr edecek. Tüketici de daha ucuza ve daha emniyetli ürüne kavuşacak. Bu zinciri kuracağız” diye konuştu.