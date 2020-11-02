16 yaşındaki ikiz kardeşlerden acı haber

İzmir'deki 6.9'luk depremde yıkılan Rıza Bey apartmanının enkazında 16 yaşındaki ikiz kardeşler Çınar ve Sayla Akgündüz'ün cansız bedenlerine ulaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2020 Pazartesi, 19:55
16 yaşındaki ikiz kardeşlerden acı haber
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Seferihisar açıklarında geçen cuma meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde onlarca bina zarar gördü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

Yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı’nda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında ikiz kardeşler Çınar ve Sayla Akgündüz’ün cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekipler ikizlerin cenazelerini enkazdan çıkardı.


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