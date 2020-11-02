16 yaşındaki ikiz kardeşlerden acı haber
İzmir'deki 6.9'luk depremde yıkılan Rıza Bey apartmanının enkazında 16 yaşındaki ikiz kardeşler Çınar ve Sayla Akgündüz'ün cansız bedenlerine ulaşıldı.
Seferihisar açıklarında geçen cuma meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde onlarca bina zarar gördü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.
Yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı’nda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında ikiz kardeşler Çınar ve Sayla Akgündüz’ün cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekipler ikizlerin cenazelerini enkazdan çıkardı.
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