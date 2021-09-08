16 yaşındaki lise öğrencisi, sınıfta kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi
Antalya'da 11'inci sınıf öğrencisi Efe Asaf Dur (16), derste aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Dur, kurtarılamadı.
Olay, dün saat 10.00 sıralarında Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Efe Asaf Dur, ders sırasında aniden fenalaşıp, yere yığıldı. İlk müdahaleyi yapan sınıf öğretmeni ve arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri, Dur’un hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Efe Asaf Dur’un, ilk incelemede kalp krizinden yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Efe Asaf Dur'un cenazesi, otopsinin ardından baba Bülent, anne Ebru Dur ve yakınları tarafından morgdan alındı.
Efe Asaf Dur'un cenazesinin, Kepez ilçesi Mazı Dağı'ndaki aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.
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