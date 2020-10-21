16 yıldır Şampiyonlar Ligi'nde gol atıyor!
27. dakikada penaltıdan gol perdesini açan Messi, Devler Ligi’nde üst üste 16 sezon boyunca gol atan ilk futbolcu olmayı başardı.
Küskün yıldız Messi yine adını duyurdu ve tarihe geçti.
G Grubu’nda Barcelona, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında boy gösteren Macaristan temsilcisi Ferencvaros’u ağırladı. Camp Nou’daki maçı Avrupa devi 5-1 kazanırken, Lionel Messi tarihe geçti.
27. dakikada penaltıdan gol perdesini açan Messi, Devler Ligi’nde üst üste 16 sezon boyunca gol atan ilk futbolcu olmayı başardı.
Barça’nın diğer gollerini 42’te Fati, 52’de Coutinho, 82. dakikada Pedri ve 89’da Dembele kaydetti. Ferencvaros’un tek golünü ise Pique’nin penaltı yapıp kırmızı kart gördüğü pozisyon sornasında Kharatin attı.
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