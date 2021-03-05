162 ülkeden 1,6 milyon kişi incelendi: Düşük gelirli kişilerde üzüntü, korku ve utanma gibi duygular daha fazla

05 Mart 2021 Cuma, 14:56

'Bugüne kadarki en kapsamlı analiz' olarak tanımlanan araştırma için 162 ülkeden 1,6 milyondan fazla kişiyle görüşüldü.

Araştırma sonucunda yüksek gelirli kişilerin, düşük gelirlilere göre daha gururlu, özgüveninin yüksek olduğu ve daha az korktuğu ortaya kondu. Düşük gelirli kişilerdeyse üzüntü, korku ve utanma gibi duygular daha fazla görüldü.

'GELİRİN ETKİLERİ KÜÇÜMSENMEMELİ'

Hakemli bilimsel dergi Emotion'da yayımlanan çalışmadaki baş araştırmacı, Singapur Ulusal Üniversitesi'nde psikoloji doçenti Eddie M.W. Tong şöyle konuştu:

"Gelirin duygusal açıdan iyi hissetme üzerindeki etkileri küçümsenmemeli. Daha fazla paraya sahip olmak kendine güven duymayı ve kararlılığı sağlarken daha az kazanmak kasvet ve anksiyeteyle ilişkili."

Araştırma ekibi özsaygıyı "kişilerin kendisini ne kadar iyi ya da kötü hissettiği ve düşündüğü" olarak tanımladı. Özgüveni, gurur ve kararlılık gibi hisler "olumlu özsaygı duyguları" olurken üzüntü, korku ve utanç gibi hisler "olumsuz özsaygı duygularına" işaret etti.

Araştırmacıların "bugüne kadarki en kapsamlı analiz" dediği çalışmada 162 ülkeden 1,6 milyondan fazla kişinin katıldığı anketler analiz edildi. Bulgular, yüksek gelirli bireylerin "olumlu özsaygı duyguları" hissettiğini gösterdi. Düşük gelirli bireylerdeyse durum tam tersiydi.

Tong, bulguların ABD gibi yüksek gelirli ülkelerde ve Angola gibi gelişmekte olan ülkelerde birbirine benzediğini söyledi.

Araştırmacılar sevgi, öfke veya şefkat gibi bireylerin başka kişiler hakkında hissettiği duyguları da inceledi. Özsaygı duygularının aksine, gelir seviyesiyle başkaları hakkında hissedilen duygular arasında tutarlı bir bağlantı görülmedi.

Tong, bu konuda şu ifadeleri kullandı:

"Daha fazla paraya sahip olmak bir kişiyi daha şefkatli ve minnettar yapmıyor. Daha fazla servet daha şefkatli ve hoşgörülü bir toplum oluşturmayı sağlamayabilir."

DÜŞÜK GELİR 'OLUMSUZ ÖZ SAYGIYA' NEDEN OLUYOR

Independent Türkçe'nin EurekAlert'ten aktardığına göre araştırmacılar, bulguların yüksek gelirin söz konusu duygulara neden olup olmadığını veya aralarında bir bağlantı bulunup bulunmadığını kanıtlamadığını vurguladı.

Bununla birlikte, gelir seviyesinin kişiler üzerinde uzun vadeli etkileri de bulunabiliyor. Araştırmacılar ABD'de 4 binden fazla katılımcıyı içeren ve aralıklarla yapılan bir çalışmayı inceledi. Yüksek gelirin, katılımcıların ilk anketten 10 yıl sonra daha yüksek seviyede "olumlu özsaygı duyguları" hissetmesine yol açtığı ortaya çıktı. Düşük gelirse "olumsuz özsaygı duygularına" işaret etti.