1666 yılından feminist bir ütopya

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 22:44

Karakarga Yayınları’nın saklı kalmış gizemli kitapları gün yüzüne çıkaran Kayıp Kitaplar Kütüphanesi dizisinde Osman Nuri Eralp’in yazdığı Başka Dünyalarda Canlı Mahlûkat Var Mıdır? adlı Türkiye’nin ilk bilimkurgu yapıtı, Edith Nesbit’in kaleme aldığı Yüzüklerin Efendisi ve Harry Potter serisine ilham veren Ejderha Kitabı ve İskender Fahrettin Sertelli’nin yazdığı Latin harfleriyle ilk kez okur karşısına çıkan Makineli Kafanın Hikâyesi’nden sonra Margaret Cavendish’in yazdığı, ilk feminist ütopya örneklerinden sayılan Yeni Kristal Dünya da okurla buluştu.

BİLİMKURGU TÜRÜNÜN ÖNCÜLERİNDEN

Margaret Cavendish’in, genç bir kadının başka bir dünyaya yolculuğunu ve burada karşılaştığı ütopik toplulukla yaşadığı deneyimleri anlatan kitabı ilk kez okurla buluştuğunda tarihler 1666 yılını gösteriyordu.

Feminist bir bakış açısıyla yazılmış ilk ütopya örneklerinden sayılan bu öncü metin, okuru edebi bir yapıtta “paralel dünyalar” kavramıyla da ilk kez karşılaştırmış bir kitap.

Yeni Kristal Dünya / Margaret Cavendish / Çeviren: Servin Sarıyer / Karakarga Yayınları / 160 s.