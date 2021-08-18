17 Ağustos Depremi'nde hayatını kaybedenler İzmir'de anıldı

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 10:11

İzmir'de 17 Ağustos Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden Gündoğdu Meydanı'na "Unutmadık, unutturmayacağız" "Deprem değil, bilinçsizlik ve ihmal yıkar" yazılı pankartlarla yürüyen katılımcılar, depremin 22. yıl dönümünde denize karanfiller bıraktı.

Konak Belediyesi, Karabağlar Belediyesi, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Kent Konseyi ve Karabağlar Kent Konseyi tarafından düzenlenen anma etkinliği Konak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde başladı.

Anma etkinliğine CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve yurttaşlar katıldı. Şantiye Tozu Tiyatrosu, deprem farkındalığı yaratmak adına "Kargaşa" adlı kısa tiyatro oyununu sergiledi.

"İMAR AFLARI TEHDİDİ BÜYÜTÜYOR"

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar'ın okuduğu basın açıklamasında 22 yılda olası deprem zararlarını azaltma çalışmalarının

toplumun ve kurumların kendiliğinden yaptığından öteye gitmediğine vurgu yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Deprem Araştırma Komisyonu raporuna göre kamu bina stokunun yüzde 40`ının depreme dayanıksız olduğu görülmektedir. Okulların, yurtların, kreşlerin, hastanelerin sayısı, ne kadarının tarandığı, ne kadarı hakkında yıkım, güçlendirme veya kullanım kararı verildiği, ne kadarının yıkıldığı veya ne kadarının güçlendirildiği konusu tahminlerin ötesinde değildir. Kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm konusu bugüne kadar daha çok gayrimenkul piyasasının talepleri doğrultusunda gündeme getirilmektedir. DASK'ın İzmir'de hasar gören 26 bin 675 konutla ilgili toplamda yaptığı 276 milyon TL`lik ödemenin özellikle orta hasarlı binalarla ilgili finansman sorununa bir destek olmasının çok gerisinde kaldığını göstermektedir. Yapı stokumuzla ilgili belirsizlikler ve tehlikeler ortadayken bir de üzerine siyasal iktidarlarca çıkarılan imar afları can ve mal kayıpları tehdidini büyütmektedir."

DENİZE KARANFİL BIRAKTILAR

Basın açıklamasının ardından, katılımcılar; Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden "Unutmadık, unutturmayacağız" "Deprem değil, bilinçsizlik ve ihmal yıkar" yazılı pankartlarla Gündoğdu Meydanı'na kadar meşalelerle yürüdü. Depremde hayatını kaybedenler adına denize karanfiller bırakıldı.