18 Ocak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE elektrik kesintisi: BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 01:22

Güncelleme: 18.01.2024 - 01:22

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde 18 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BÜYÜKÇEKMECE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BÜYÜKÇEKMECE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKINALP, AYGÜN, BEYLERBEYİ, EMİNÖNÜ, ERDEMLİ, FINDIKZADE, GÜLKAYNAK, GÜLİSTAN 3, GÜRCAN ŞAHİN, HASANOĞLU, IHLAMUR 2, KARAGÖZ, MAKBER, PAKSOY, SANCAM, TUNAHAN, TÜRKÖZ, ULUS 1, ÇİFTLİKKÖY, ÖTÜKEN, ÖZTUNÇ, İSTİKLAL 1, ŞELALE 2 sk bölgelerinde 18/01/2024 09:00:00 - 18/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.