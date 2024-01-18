18 Ocak İZMİR BERGAMA elektrik kesintisi: BERGAMA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 01:24

Güncelleme: 18.01.2024 - 01:24

İZMİR BERGAMA ilçesinde 18 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BERGAMA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BERGAMA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 14:00:00.000 saatleri arasında ÇAMKÖY; İSİMSİZ2 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 14:00:00.000 saatleri arasında OVACIK; , İSİMSİZ1, İZMİR-ÇANAKKALE YOLU, OVACIK, OVACIK KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 14:00:00.000 saatleri arasında SAĞANCI; İZMİR-ÇANAKKALE YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 14:00:00.000 saatleri arasında SÜLEYMANLI; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 13:30:00.000-2024-01-18 17:00:00.000 saatleri arasında ÇAMKÖY; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 13:30:00.000-2024-01-18 17:00:00.000 saatleri arasında OVACIK; İSİMSİZ8, İZMİR-ÇANAKKALE YOLU, OVACIK KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 13:30:00.000-2024-01-18 17:00:00.000 saatleri arasında SAĞANCI; elektrik kesintisi yaşancaktır