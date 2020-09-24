18 yaşındaki Furkan yaşamına son verdi: İş hayatı bana çok yorucu geliyor

24 Eylül 2020 Perşembe, 10:44

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Furkan Celep (18), sosyal medya hesabından yaşamına son vereceğini belirten yazı paylaştıktan sonra kayalıklardan atlayarak intihar etti.

Gece saatlerinde, Darıca Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi üzerindeki falezlerin bulunduğu alanda bir kişiye ait cansız bedeni görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ölen kişinin Furkan Celep olduğunu belirledi. İtfaiye ekipleri falezlerden inerek Furkan Celep'in cansız bedenini Sahil Güvenliğe ait bota alınmasını sağladı.

"İŞ HAYATI BENİ ÇOK YORUYOR"

Gencin cansız bedeni kıyıya çıkarılırken, olay yerinde incelemede bulunuldu. Araştırma yapan polis ekipleri, bir kargo firmasında çalışan Furkan Celep'in sosyal medya hesabından intihar edeceği yönünde yazı paylaştığı bilgisine ulaştı.

Paylaşımda içki veya uyuşturucu maddenin etkisinde kalmadığını belirten Furkan Celep, bunalım veya depresyonda olmadığını ifade ederek, bunun günlerce, haftalarca hatta aylarca üzerinde düşündüğü bir konu olduğunu ve sonucunda böyle bir karara vardığını söylediği görüldü. Furkan Celep bir araba, bir ev veya herhangi bir şey uğruna yıllarını harcamak istemediğini, iş hayatının kendisine çok yorucu geldiğini ifade ederek, her şeyi arkada bırakıp gitmenin mantıklı geldiğini, gökyüzünde huzur bulacağını belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.