19. Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ son yolculuğuna uğurlandı
19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ Büyük Selimiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul'da bulunan Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 1 aydır tedavi gören 19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ (100) çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.
Üruğ için Büyük Selimiye Camii'nde öğle saatlerinde cenaze töreni düzenlendi. Türk Bayrağı'na sarılı naaşı askerlerin omuzlarında getirilen Üruğ için, pandemi dolayısıyla sosyal mesafeli namaz kılındı. Üruğ'un fotoğrafı ve üstün hizmet madalyalarının bulunduğu tablo da askerler tarafından törene getirilerek musalla taşına konuldu.
Üruğ'un cenazesine oğlu Hadi Üruğ, gelini Sergül Üruğ, torunları Beyza Yalçın ve Ceyda Evren, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ da katıldı.
Törene, Türk Silahlı Kuvvetleri ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kuvvet komutanları çelenk gönderdi. Necdet Üruğ, Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Üruğ'un oğlu Hadi Üruğ, "1 asır yaşadı. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla yaşadı. Dostluklarla yaşadı. Huzur içinde vefat etti. Toprağında rahat uyusun." ifadelerini kullandı.
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