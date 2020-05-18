19 Mayıs evlerde kutlanacak
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak çeşitli etkinliklerle kutlanacak.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşının Milli
Mücadele’yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919 sabahı Samsun’da karaya ayak
basışının 101. yıldönümü, sokağa çıkma yasağı nedeniyle tarihte ilk kez belirli
sayıda kişinin katılacağı sade bir törenle kutlanacak.
Samsun Valisi Osman Kaymak ve protokol üyelerinin sosyal
mesafe kurallarına uyarak Atatürk anıtına çelenk bırakmalarının ardından
kutlamalar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün dijital platformlar üzerinden
düzenleneceği kültür ve eğlence etkinlikleriyle sürecek. Bu arada mahallelerde
dolaşacak gezici otobüs üzerinden de vatandaşlara konser verilecek.
Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı duyuruldu. Kutlama bu
yıl koronavirüs salgını ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir tek farkla
yapılacak.
Etkinlikler az sayıda katılımcı ile sosyal mesafeli bir
şekilde gerçekleştirilecek. İnsanlar etkinliklerden ulaşacak canlı yayınlarla
coşkuya ortak olacak. Açıklanan program göre, yarın saat 10.00’da Atatürk
anıtına çelenk sunma töreni, saat 10.20’de Tütün İskelesi’nden bayrak çıkışı ve
7 atletizm sporcusunun bayrağı Bandırma vapuruna ulaştırmaları, 11.00’de
Bandırma vapurunda Canan Anderson Yılmaz’ın solo keman konseri, 16.30’da Samsun
protokolünün üstü açık otobüsle şehirde dolaşarak yurttaşları selamlaması,
21.19’da Samsun halkının evlerden İstiklal Marşı okuması, sporcuların ise
eşzamanlı olarak 19 Mayıs Stadyumu’nda dev Atatürk posteri ve Türk bayrağı açmaları
şeklinde etkinlikler yapılacak. Etkinlikler müdürlüğün sosyal medya hesabından
canlı yayımlanacak.
İstanbul Valiliği, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Emre Aydın konseri ile Kadir gecesinde özel bir program yapılacak.
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