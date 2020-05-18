19 Mayıs evlerde kutlanacak

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 06:00

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşının Milli Mücadele’yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919 sabahı Samsun’da karaya ayak basışının 101. yıldönümü, sokağa çıkma yasağı nedeniyle tarihte ilk kez belirli sayıda kişinin katılacağı sade bir törenle kutlanacak.

Samsun Valisi Osman Kaymak ve protokol üyelerinin sosyal mesafe kurallarına uyarak Atatürk anıtına çelenk bırakmalarının ardından kutlamalar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün dijital platformlar üzerinden düzenleneceği kültür ve eğlence etkinlikleriyle sürecek. Bu arada mahallelerde dolaşacak gezici otobüs üzerinden de vatandaşlara konser verilecek.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı duyuruldu. Kutlama bu yıl koronavirüs salgını ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir tek farkla yapılacak.

Etkinlikler az sayıda katılımcı ile sosyal mesafeli bir şekilde gerçekleştirilecek. İnsanlar etkinliklerden ulaşacak canlı yayınlarla coşkuya ortak olacak. Açıklanan program göre, yarın saat 10.00’da Atatürk anıtına çelenk sunma töreni, saat 10.20’de Tütün İskelesi’nden bayrak çıkışı ve 7 atletizm sporcusunun bayrağı Bandırma vapuruna ulaştırmaları, 11.00’de Bandırma vapurunda Canan Anderson Yılmaz’ın solo keman konseri, 16.30’da Samsun protokolünün üstü açık otobüsle şehirde dolaşarak yurttaşları selamlaması, 21.19’da Samsun halkının evlerden İstiklal Marşı okuması, sporcuların ise eşzamanlı olarak 19 Mayıs Stadyumu’nda dev Atatürk posteri ve Türk bayrağı açmaları şeklinde etkinlikler yapılacak. Etkinlikler müdürlüğün sosyal medya hesabından canlı yayımlanacak.

İstanbul Valiliği, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Emre Aydın konseri ile Kadir gecesinde özel bir program yapılacak.