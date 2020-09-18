1984'ten bu yana hiç yanılmayan profesörden 2020 ABD seçimleri tahmini: Trump kaybedecek

Ronald Reagan'ın 1984'teki seçim zaferinden bu yana "13 anahtar" sistemini kullanarak tüm seçim sonuçlarını doğru tahmin eden tarih profesörü Allan Lichtman'a göre. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da gerçekleşecek olan ABD başkanlık seçimlerini kaybedecek.

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2020 Cuma, 15:24
1984'ten bu yana hiç yanılmayan profesörden 2020 ABD seçimleri tahmini: Trump kaybedecek
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Lichtman, CNN'e verdiği demeçte, "İşin sırrı, görevdeki güç ve performansa, yani büyük resme odaklanmaktadır. Anketlere, uzmanlara, kampanyanın günden güne yaşadığı iniş ve çıkışlara bakmayın. Anahtarların ölçüsü de budur; büyük resimdir. Anahtarlar, Donald Trump'ın bu yıl başkanlığı kaybedeceğini öngörüyor" dedi.

Lichtman tahminini, adayların kişisel karizmasının yanı sıra ekonomi, görevde kalma, sosyal huzursuzluk ve skandallar gibi faktörleri de içeren "13 anahtar" modeline dayandırıyor.


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