1984'ten bu yana hiç yanılmayan profesörden 2020 ABD seçimleri tahmini: Trump kaybedecek

18 Eylül 2020 Cuma, 15:24

Lichtman, CNN'e verdiği demeçte, "İşin sırrı, görevdeki güç ve performansa, yani büyük resme odaklanmaktadır. Anketlere, uzmanlara, kampanyanın günden güne yaşadığı iniş ve çıkışlara bakmayın. Anahtarların ölçüsü de budur; büyük resimdir. Anahtarlar, Donald Trump'ın bu yıl başkanlığı kaybedeceğini öngörüyor" dedi.

Lichtman tahminini, adayların kişisel karizmasının yanı sıra ekonomi, görevde kalma, sosyal huzursuzluk ve skandallar gibi faktörleri de içeren "13 anahtar" modeline dayandırıyor.