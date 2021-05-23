2. Lig'de play-off yarı final rövanş maçları yarın yapılacak
Play-off yarı final mücadelesinde Hekimoğlu Trabzon-Kocaelispor ve Sakaryaspor-Kırşehir Belediyespor maçları oynanacak .
Futbolda Misli.com 2. Lig play-off yarı final ikinci maçları yarın yapılacak.
Yarı final mücadelesinin ilk maçı Hekimoğlu Trabzon ile Kocaelispor arasında oynanacak. Ortahisar Yavuz Selim Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Kocaeli'de iki takım arasında oynanan ilk maç 0-0 beraberlikle tamamlanmıştı.
Sakaryaspor ile Kırşehir Belediyespor ise Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Kırşehir'deki karşılaşmada iki takım 0-0 eşitliği bozmayı başaramamıştı.
Rövanş maçlarında avantajlı skoru elde edecek iki ekip, 28 Mayıs Cuma günü oynanacak final müsabakasında karşılaşacak.
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