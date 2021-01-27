20 dolarlık banknotların yeni yüzü Harriet Tubman kimdir?
ABD'de, kölelik yanlısı eski Başkan Andrew Jackson’ın resmi, Biden yönteminin kararıyla 20 dolarlık banknotlardan kaldırılıyor. Bundan böyle banknotların üzerinde kölelik karşıtı siyah kadın aktivist Harriet Tubman'ın fotoğrafı olacak.
Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, 20 dolarlık ABD doları banknotlarının üzerinde bulunan ABD'nin 7. başkanı Andrew Jackson'un resminin kaldırılarak yerine 1800'lü yıllarda kölelik karşıtı siyasal mücadelenin önemli isimlerden olan aktivist Harriet Tubman'ın portesinin yerleştirileceğini açıkladı.
ABD'de ilk olarak 44. Başkan Barrack Obama, köle sahibi ve kölelik yanlısı başkan Andrew Jackson'ın resimlerinin kağıt paraların üzerinden kaldırılmasını istemiş, ancak Donald Trump görevi devraldığında değişiklik askıya alınmıştı. Biden yönetimi bu değişiklik için tekrar harekete geçti.
HARRİET TUBMAN KİMDİR?
Asıl adı Araminta Minty Ross olan Harriet Tubman, 1822 yılında Maryland'da köle olarak dünyaya geldi. 1849 senesinde kölelikten kaçarak Pensilvanya, Philadelphia'ya giden Tubman, "Yeraltı Demiryolu" adını verdiği gizli yollar ve güvenli evler tesis ederek kölelik karşıtı bir ağ kurdu. Kölelik karşıtı, sivil haklar eylemcisi ve kadın hakları savunucusu olan Harriet Tubman, Amerikan İç Savaşı sırasında Konfederasyon aleyhine çalışıp Birlik lehine casusluk yaptı. Tubman, özgürlüğünü kazandıktan sonra en az 70 siyah köleyi de kurtardı.
BBC'nin Kuzey Amerika muhabiri James Cook, Harriet Tubman'ın ABD iç savaşı döneminde 70'e yakın köleyi güney eyaletlerinden kuzeye trenlerle kaçırdığını söylemiş, "Ancak Tubman'ın iç savaştaki rolü kölelerin kurtarılmasıyla sınırlı değildi" diye eklemişti. Aktivist Tubman, iç savaşta önemli roller üstlenen bir kadın eylemci olarak tanınıyor.
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