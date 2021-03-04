2020 Özgürlükler raporu açıklandı: Türkiye en çok gerileyen ikinci ülke

04 Mart 2021 Perşembe, 09:54

Raporda, "2020'de öldürücü bir pandemi, ekonomik ve fiziksel güvensizlik ve şiddetli çatışmalar dünyayı yıkıma uğratırken, demokrasinin savunucuları otoriter düşmanlarına karşı mücadelede yeni ağır kayıplar verdi, uluslararası denge tiranlık lehine değişti" ifadeleri yer aldı.

Raporda hala özgür olarak nitelense de sorunlu bir demokrasi olarak tanımlanan ABD’de reforma ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Rapora göre “özgür olmayan ülkeler” kategorisinde yer alan Türkiye, son 10 yıl içinde özgürlükler alanında en büyük gerilemenin yaşandığı ülkeler arasında.

TÜRKİYE RAPORDA NASIL YER ALDI?

Freedom House’un özgürlükler raporundaki grafiğe göre, Türkiye son 10 yıl içinde en büyük gerilemenin görüldüğü ülkeler arasında Mali’den sonra ikinci sırada yer aldı.

Raporda, bu yıl da özgür olmayan ülkeler kategorisinde yer alan Türkiye’nin 10 yıl içinde toplam 31 puan gerilediği belirtildi.

Raporun Türkiye bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk siyasetinde önemli bir güç sahibi olmaya devam ettiği; ancak 2019 yılındaki yerel seçimlerde muhalefet partilerinin kazandığı zaferin ve Corona virüsü salgınının zorda olan ekonomi üzerindeki etkisinin hükümeti muhalefetin baskılanmasına ve kamuoyunda tartışmaların kısıtlanmasına teşvik ettiği belirtildi.

Türkiye'de ana akım medyanın özellikle de televizyon yayıncılarının hükümetin duruşunu yansıttığı ve sık sık benzer manşetlerin atıldığı kaydedildi. Bazı bağımsız gazete ve internet siteleri faaliyetlerine devam etse de bunların büyük bir siyasi baskı altında oldukları ifade edildi.

Türk vatandaşlarının görüşlerini yakın çevrelerinde açık bir şekilde dile getirdikleri; ancak sosyal medyadaki paylaşımları ya da kamuoyunda söylediklerine dikkat ettikleri belirtildi.

2020 yılında yüzlerce sosyal medya kullanıcısının Corona virüsü salgınıyla ilgili ''provokatif'' olarak nitelenen paylaşımlar sebebiyle gözaltına alındıkları ve bazılarının da ekonomi, terörizm ya da askeri operasyonlar gibi konularda düşüncelerini dile getirdikleri için gözaltına alındıkları ya da yargılandıkları kaydedildi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Amerika'nın sesinde yer alan habere göre, raporda dünya genelinde demokrasinin gelişmesi için politika alanında çözüm önerileri de yer aldı. Bu bağlamda ülkelere şu çağrılar yapıldı:

- Demokrasi çağrısı yapan sivil toplum ve halk hareketlerinin desteklenmesi

- Özgür ve bağımsız medyanın desteklenmesi ve bilgiye erişimin korunması

- Dış yardımda demokrasiyi güçlendiren programların vurgulanması

- Kritik dönüm noktalarında bulunan ülke ve bölgelere odaklanılması

- Diğer demokrasilerle ittifaklara ve çok taraflı kurumlara yatırım yapılması

- Eğitime yatırım yapılarak demokratik ilkelere halk desteğinin güçlendirilmesi.