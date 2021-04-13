2020’de 3.2 milyar lira prim üreten TARSİM, bu yıl yüzde 24 artış öngörüyor

13 Nisan 2021 Salı, 04:00

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi’nin (TARSİM) verilerine göre, geçen yıl özellikle hayvancılık alanında önemli sonuçlar elde edildi:

- Geçen yıl, 2019’a kıyasla toplam poliçe sayısı yüzde 7 artışla 2 milyon 235 bin 626 adet, prim üretimi yüzde 31 artışla 3.2 milyar lira oldu. Bu yıl ise yüzde 24 artışla 3.6 milyar liralık prim öngörülüyor.

- Yine geçen yıl toplam sigorta bedeli (sigortalı tarımsal varlık) yüzde 51 artışla 83.1 milyar liraya ulaştı. Alt branşlar açısından ilk sırada yüzde 32 artışla 39.9 milyar liraya ulaşan “bitkisel ürün” var. Bunu yüzde 78 artışla 21.8 milyar liraya ulaşan “büyükbaş hayat”, yüzde 44 artışla 13.2 milyar liraya ulaşan “sera” ve yüzde 134 artışla 6.5 milyar liraya ulaşan “küçükbaş hayat” izliyor.

581 BİN İŞLETME

- Hasar dosyası sayısı yüzde 13 artışla 419 bin 447 adet, ödenen hasar ise muallak hariç yüzde 14 artışla 1.4 milyar lira, muallak dahil yüzde 35 artışla 1.7 milyar lira oldu. Muallak hariç ödenen hasarın branş bazlı detaylarına bakıldığında 921 milyon lira ile bitkisel ürünün ilk sırada olduğu görülüyor. Bu branşı 324.5 milyon lira ile büyükbaş hayat, 73 milyon lira ile küçükbaş hayat izliyor.

- Sigortalı alan yüzde 3 artışla 26.9 milyon dekar, sera yüzde 19 artışla 34 bin 242 adet, hayvan sayısı 2 milyon 899 binden 7 milyon 454 bin adede çıktı. Ayrıca sigortalı üretici/ işletme sayısı ise 580 bin 844 adet oldu.

- Öte yandan 2007-2020 arasında üreticilerin TARSİM’e ödediği prim 6.7 milyar lira, muallak dahil gerçekleşen hasar 7.7 milyar lira oldu.

TATBİKATÇILAR ‘ÇATI YASA’ TALEP EDİYOR

Sigorta Tatbikatçıları Derneği (STD) Başkan Fahri Altıngöz, sektörün gelişimi için “sigorta kodifikasyonu”na ihtiyaç olduğunu, “tek çatı yasa” yapılanmasının ekonomi reform paketinin amacına da uygun olacağını açıkladı. Dünya örneklerine atıf yapan Altıngöz, “Sigortacılık mevzuatının tek ve kapsamlı metinde toplanması ve mevzuat hükümleri arasında eşgüdümün sağlanması amacıyla, tek bir kamu otoritesinin yetkili kılınması daha doğru ve gerçekçi çözüm olu” dedi.

‘KADIN GÖZÜYLE HAYATTAN KARELER’ 15. YILINA ULAŞTI

Anadolu Hayat Emeklilik tarafından 15 yıldır düzenlenen “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” fotoğraf yarışmasının 2021 yılı sonuçları açıklandı.

Bu yılki yarışmada 1574 katılımcının 5 bin 371 fotoğrafı yarışırken birinci “Gölge” adlı fotoğrafıyla Dilek Aşkın oldu. “Yedi” adlı fotoğrafıyla Hayat Çaylı ikinci, “Orman” adlı fotoğrafıyla Aytül Akbaş üçüncü olurken, 15. Yıl Özel Ödülü’nü ise “Torlukçu Çocukları” isimli fotoğrafıyla Zühal Deniz Tetik aldı. Berrin Kahraman, Mine Ertuğrul ve Nüket Uluç ise mansiyon ödülüne layık görüldü. 2007 yılından bu yana 23 bin kadın fotoğrafçının, 88 bini aşkın fotoğrafla katıldığı yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında düzenleniyor.

‘NAKLİYAT’TA TEMİNAT KAPSAMINA DİKKAT EDİLMELİ



IBS Sigorta Üst Yöneticisi Murat Çiftçi, Süveyş Kanalı’nın geçici süreli kapanmasına atıf yaparak uluslararası nakliyat ticaretinin, olası risklerde şirketlere ciddi maliyetlere mal olabildiğini hatırlattı.

Türkiye’de bu konuda sigorta bilincinin yüksek olduğunu hatırlatan Çiftçi, şu uyarıyı yaptı: “Emtia poliçelerinde, sigortayı yaptırana yük bedeli yanında navlun, sigorta ücreti, öngörülen kâr gibi bazı giderleri de sigortalatabilme imkânı sunuluyor. Poliçelere bu kalemlerin dahil ettirilmesi yerinde olur.”

2020’DE TÜRKİYE’DE SİBER SALDIRI YÜZDE 81 ARTTI

Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Fahri Altıngöz, geçen yıl Türkiye’de siber saldırıların yüzde 81 arttığını, buna karşın şirketlerin yüzde 75’inin siber risk poliçesine sahip olmadığını belirtti.

Saldırıların yüzde 43’ünün KOBİ’lere karşı yapıldığını anlatan Altıngöz, şöyle devam etti: “Onların bir siber uzmana sahip olmaması zincirleme saldırılara yol açıyor. Siber güvenlik sigortasının KOBİ’ler için zorunlu hale getirilmesi ve sistemsel altyapının buna uygun olarak oluşturulması büyük önem taşıyor.”

SEKTÖRDEN KISA KISA



- Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirliğe atıfla “18 yaş düzenlemesiyle, aileler çocuklarının hem eğitim hem diğer ihtiyaçları için BES’le tasarruf edebilecek” dedi.

- MAPFRE Sigorta’nın, sürdürülebilir çevre politikası kapsamında emisyon azaltması ve uzaklaştırma iyileştirmeleri dâhil çalışmalarıyla ISO 14064 Karbon Ayak İzi Raporlama Sistemi sertifikası aldığı açıklandı.

- Ray Sigorta’nın, zorunlu trafik sigortasında poliçe fiyatına bakılmaksızın tavan fiyat üzerinden acentelerine komisyon vereceği duyuruldu. Şirket, kasko ürünlerinde de ek komisyon uygulamasını devreye aldı.

- Groupama Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Frederique Guegan Tayar, 2017’de online olarak başlattıkları “7/24 Doktorum” danışmanlık hizmetine Covid-19 salgınıyla birlikte talebin çok hızla arttığını vurguladı.

- Sigorta Eksperleri Dayanışma ve Eğitim Vakfı’nın genel kurulunu tamamlandığı açıklandı. Tamer Topal yönetim kurulu başkanı, Cemalettin Ballıca yönetim kurulu başkan yardımcısı seçildi.