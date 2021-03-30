Büyüyen prim üretimi, azalan hasar ve zorunlu trafik sigortası olumlu etkiledi

30 Mart 2021 Salı, 04:00

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) 2020 yılının tümüyle ilgili yayımladığı “teknik” veriler, sektörün hayatdışı branşta güçlü bir teknik kârlılığına ulaştığını ortaya koydu. Ayrıca bu branşta Covid-19 salgını ve bu nedenle getirilen kısıtlamaların etkisi dikkat çekti:

- Hayatdışında teknik kâr 2019’a kıyasla yüzde 60.5 artarak 8.1 milyar liraya çıktı. Hasar ödemeleri ise yüzde 0.1 azalışla 28 milyar 851 milyon lira. Böylece teknik kâr/zarar oranı iyileşerek yüzde yüzde 19.7 oldu. Bu oran 2019’da yüzde 14.5, 2018’de yüzde 11.4’tü.

‘SORUMLULUK’ SORUNLU

- Hayatdışının en büyük branşı olan zorunlu trafik sigortasında, 2019’da 903.4 milyon lira olan teknik zarar, 2020’de 823.6 milyon lira teknik kâra dönüştü. Bu branşta hasar ödemleri ise yüzde 1.8 artarak 10 milyar 115 milyon lira. Zorunlu trafikte 2019’da yüzde -8.2 olan teknik kâr/ zarar oranı iyileşerek yüzde 6.5’e ulaştı. Bu oran 2018’de yüzde -8.5’ti.

- Kaskoda ise teknik kâr 2019’a göre yüzde 23 artarak 2 milyar 295 milyon lira oldu. Hasar ödemeleri de yüzde 2.6 artarak 5 milyar 821 milyon lira. Teknik kâr/ zarar oranı ise yüzde 23.9. Bu oran 2019’da yüzde 22.4, 2018’de yüzde 4.4’tü.

- Covid-19 nedeniyle geçen yıl en çok öne çıkan branş olan hastalık-sağlıkta ise yüzde 95.7 artışla 2 milyar lira teknik kâr oluştu. Bu branşta hasar ödemesi ise yüzde 0.2 artarak 5.4 milyar lira oldu. Teknik kâr/zarar oranı yüzde 23.6. Bu oran 2019’da yüzde 15’ti.

- En çok teknik zarar eden branş ise yüzde 79.1 artış ve 464.6 milyon lirayla genel sorumluluk sigortası. Bu branşta yüzde 18.1 artışla 571 milyon lira hasar ödenirken, teknik kâr/zarar oranı kötüleşerek yüzde -62.6 oldu. Bu oran 2019’da yüzde -39.3’tü.

‘HAYAT’TA KÖTÜLEŞME

- Geçen yıl kredi kullanımındaki çıkış ve inişlerden büyük oranda etkilenen hayat branşında ise yüzde 24.4 artışla 2 milyar 575 milyon lira teknik kâr elde edildi. Ödenen hasarlar da yüzde 18 artarak 4 miyar 173 milyon liraya yükseldi. Teknik kâr/zarar oranı ise kısmen kötüleşerek yüzde 18.6 oldu. Bu oran 2019 yılında yüzde 21.1’di.

UZAKTAN ÇALIŞMA İÇİN ÖZEL DESTEKLER VERECEK

Ray Sigorta’nın, “Sen nereye, RAY oRAYa!” sloganıyla esnek çalışma modeli başlattığı açıklandı. Fiziksel, finansal, gelişim ve duygusal olmak üzere 4 başlıkta kurgulanan destek paketi, evden çalışma döneminde ortaya çıkan çeşitli ihtiyaçları karşılamayı hedefliyor.

Pandemi sürecinden sonra da evden çalışma modelini sürdüreceklerini açıklayan Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, “Huzurlu ve mutlu çalışanın iş süreçlerimize nasıl yansıdığını biz gördük” dedi. Erdoğan, bu uygulamanın istihdamı da artıracağını söyledi.

‘REKABET İÇİN YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERE İMZA ATTIK’



Unico Sigorta’nın 2020’de yüzde 45 artışla 745 milyon lira prim üretimine ulaştığı, özsermaye yeterlilik oranının da yüzde 104 olduğu açıklandı.

Geçen yıl yeni branşlara adım attıklarını, genel giderleri düşürdüklerini, reasürans maliyetini optimize ettiklerini, 1352 acenteye ulaştıklarını anlatan Unico Sigorta Genel Müdürü Sertem Demir, “Dağıtım kanallarının gelirini artırma, hizmet kalitesinin devamlılığını sağlama ve önümüzdeki dönemde rekabet etme yönünde önemli yapısal değişikliklere imza attık” dedi.

‘GENÇ ANADOLU’ PROJESİ ACENTELİK YOLU AÇACAK

Anadolu Sigorta’nın, yeni başlattığı “Genç Anadolu” projesiyle sigortacılık ve ilgili bölümlerden mezun olan veya yakın zamanda mezun olacak gençler ile sigortacılık deneyimi olan ancak acenteliği bulunmayan 35 yaş altı kişilere acentelik fırsatı tanıyacağı açıklandı. Genel yetenek ve değerlendirme süreçleri sonucunda seçilecek adaylara eğitim verilecek, acente kuruluş ve ofis giderlerine katkı sağlanacak.

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan, “Özellikle pandemi döneminde yaşanan sıkıntılara bir nebze olsun çözüm olmak, istihdama katkıda bulunmak amacıyla projemizi başlattık. Acente kanalımızın güçlenmesi, sigorta sektörüne de katma değer sağlaması açısından önem taşıyor” dedi. 12 Nisan’a kadar başvuru yapılabilecek.

SEKTÖRDEN KISA KISA...



- MAPFRE Vakfı’nın “Toplumsal Yardımlaşma Ödülleri” ve “10. Julio Castelo Matran Uluslararası Sigortacılık Ödülü” için süreç başladı. 31 Mayıs’a kadar “fundacionmapfre.org” adresinden başvuru yapılabilecek.

- Sigortaladım.com’dan poliçe alan tüm Sodexo kullanıcılarına, kasko sigortasında her 500 TL’ye 50 TL, trafik sigortasında da her 500 TL’ye 25 TL olmak üzere bin TL’ye varan Sodexo Gift Pass hediye edilecek.

- BNP Paribas Cardif’in, 2020 yılında brüt prim üretiminin 24.9 milyar Avro, vergi öncesi net kârın 1.4 milyar Avro ve fon büyüklüğü ise bir önceki yıla göre 1.7 artışla 264 milyar Avro’ya ulaştığı açıklandı.

- Doğa Sigorta’nın, kasko sigortasında hasarsız geçirilen her poliçe dönemi yenilemesinde sağlanan hasarsızlık indirimini bir yıla kadar koruyacağı açıklandı. Kampanya mart-haziran arasında geçerli olacak.

- Groupama Sigorta’nın, yeni başlattığı “video ekspertiz” hizmetiyle kasko, konut ve işyeri poliçesi sahibi olan sigortalılar, hasar tespit işlemlerini fiziksel temas olmadan online yaptırabilecek.