2020’de transfer ücretleri düştü

20 Ocak 2021 Çarşamba, 14:53

Pandemi gölgesinde geçen 2020’deki transfer dönemlerinde kulüpler önceki yıla göre yüzde 23.4 daha az para harcadı. FIFA, 2020 yılında hem kadınlar hem de erkek futbol liglerinde yapılan transfer harcamalarını inceleyen bir rapor yayınladı. Hesaplamada farklı lige transfer olan oyuncuların dikkate alındığı belirtilirken 2020’deki iki transfer döneminde erkek liglerinde toplam 17 bin 77 transfer yapılırken önceki yıla göre yüzde 5.4 düşüş yaşandı. Kadın liglerinde ise tam tersi bir durum ortaya çıkarken toplam bin 35 transfer ile önceki yıla göre yüzde 23.7 artış gerçekleşti.

BONSERVİS ÖDEMELERİ AZALDI

Raporda, 2020 yılı içerisinde yapılan uluslararası transferlerin sadece yüzde 13.3’ünde oyuncu için bonservis ödemesi yapıldığı belirtildi. Bonservis ücretlerinde önceki yıla göre düşüş yaşandığı kaydedildi. 2019’da toplam bonservis harcaması 7.35 milyar dolarken geçtiğimiz yıl bu rakam 5.63 milyar dolara geriledi. 2020 yılı içerisinde yapılan transferlerin yüzde 62.5’ini bonservissiz oyuncuların oluşturduğu ifade edilirken kiralık oyuncu transferlerinin önceki yıla göre artarak yüzde 16.2’ye geldiği ifade edildi.

2020’de yapılan en pahalı 10 transferin toplam transfer harcamalarında %15’lik kısmı oluşturduğu belirtildi. En pahalı transferler sıralamasında ilk sırada Leverkusen’den Chelsea’ye transfer olan Kai Havertz bulunurken, ikinci sırada Barcelona’ya transfer olan Arthur, üçüncü sırada ise yaz transfer döneminde Napoli’ye katılan Victor Osimhen yer aldı.

EN ÇOK OYUNCU BREZİLYA’DAN

2020 içerisinde yapılan transferlerde 180 farklı ülkeden oyuncular yer alırken yapılan transferlerin yüzde 50’si on ülkeden gerçekleşti. Listenin ilk sırasında 2 bin transferle Brezilya bulunuyor. İkinci sırada ise bir diğer Güney Amerika ülkesi olan Arjantin yer alıyor.

Arjantin’e gelen ya da Arjantin’den başka liglere giden toplam oyuncusu sayısı 899 olurken üçüncü sırada 817 transferle Britanya yer alıyor.