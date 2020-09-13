13 Eylül 2020 Pazar, 12:36

Trafik konisine benzeyen cihaz, aslında bir bilgisayar. Ancak kullanıcılara göre 2020'nin en tuhaf görünen bilgisayarı olabilir.

Daha önce Apple, dev bir "rende" görünümlü bilgisayarı Mac Pro'yu tanıtmıştı. Bilgisayarın başlangıç fiyatı ise 52 bin 199 TL idi.

Şu an Banggood'da 480 Dolar liste fiyatıyla satışa sunulan bu trafik konisi benzeri bilgisayarın markası Deeq. Site üzerinden Türkiye fiyatıyla 2208 TL fiyatla satın alınabilir durumda Deeq CN01 Mini PC'nin özellikleri ise, görünümünden daha şaşırtıcı değil.

Deeq CN01 Mini PC'nin içinde Intel Core i7 5500U işlemci yer alıyor. 8GB RAM ve Intel'in UHD Graphics 620 yerleşik grafik biriminden oluşan PC, Deeq tarafından "verimli, eğlenceli ve kullanışlı" şeklinde tanımlanıyor.

Cihazın arkasında 2 ses konektörü, 4 USB bağlantı noktası, VGA portu, HDMI noktası ve Ethernet yubası bulunurken, ayrıca 802.11ac Wi-Fi ile Bluetooth 4.2 de unutulmamış.

Kaynak: CHIP Online