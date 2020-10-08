2021 ve 2022'nin ortalama kur tahminleri şimdiden aşıldı: "2023 öngörüsüne ise çok küçük bir adım kaldı"

2022'nin ortalama kur tahminlerinin bugün dolar kurunun 7,94'ü göstermesiyle aşıldığına dikkat çeken CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ""2023 öngörüsüne ise çok küçük bir adım kaldı" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2020 Perşembe, 20:37
2021 ve 2022'nin ortalama kur tahminleri şimdiden aşıldı:
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak dolar kurundaki artışa dikkat çekti. 10 gün önce açıklanan Orta Vadeli Program'da ortalama dolar kuru tahminlerini paylaşan Öztrak, dolar kurunun 7,94'dü görmesine dikkat çekerek, "2023 öngörüsüne ise çok küçük bir adım kaldı" dedi.

CHP'li Faik Öztrak'ın paylaştığı 'Orta Vadeli Program'da ortalama dolar kuru tahminleri şöyle:

"2021: 7,68

2022: 7,88

2023: 8,02

Bugün dolar kuru 7,94."

"2021 ve 2022 için öngörülen dolar kuru, daha bugünden aşıldı" diyen Öztrak, "2023 öngörüsüne ise çok küçük bir adım kaldı" açıklamasında bulundu.


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