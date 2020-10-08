2021 ve 2022'nin ortalama kur tahminleri şimdiden aşıldı: "2023 öngörüsüne ise çok küçük bir adım kaldı"

08 Ekim 2020 Perşembe, 20:37

CHP Sözcüsü Faik Öztrak dolar kurundaki artışa dikkat çekti. 10 gün önce açıklanan Orta Vadeli Program'da ortalama dolar kuru tahminlerini paylaşan Öztrak, dolar kurunun 7,94'dü görmesine dikkat çekerek, "2023 öngörüsüne ise çok küçük bir adım kaldı" dedi.

CHP'li Faik Öztrak'ın paylaştığı 'Orta Vadeli Program'da ortalama dolar kuru tahminleri şöyle:

"2021: 7,68

2022: 7,88

2023: 8,02

Bugün dolar kuru 7,94."

"2021 ve 2022 için öngörülen dolar kuru, daha bugünden aşıldı" diyen Öztrak, "2023 öngörüsüne ise çok küçük bir adım kaldı" açıklamasında bulundu.