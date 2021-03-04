2021 Zenginler Listesi yayımlandı
2021 Zenginler Listesi Hurun Report tarafından yayımlandı. Çin bin 58 milyardere ulaşarak dünyada en çok milyarderin yaşadığı ülke oldu. ABD ise 2. sırada yer aldı. Elon Musk da dünyanın en zengin insanı oldu.
Hurun Report tarafından yayımlanan 2021 Zenginler Listesi'nde Çin zirvede yer aldı. Geçtiğimiz yıl yayımlanan listeye 259 milyarderin daha eklendiği Çin'de, bu yıl bin 58 milyarderin yaşadığı tespit edildi. Çin dünyada en fazla milyardere ev sahipliği yapan ülke oldu.
Çin'in hemen arkasından ise 2. sırada 696 milyarder ile ABD, 3. sırada ise 177 milyarder ile Hindistan yer alıyor. Listenin geri kalanında ise 141 milyarder ile Almanya, 134 milyarder ile İngiltere, 100 milyarder ile İsviçre ve 85 milyarder ile Rusya yer aldı.
2 BİN 312 MİLYARDER SERVETLERİNİ ARTIRDI
Dünya genelinde geçtiğimiz yıl 610 yeni milyarder tespit edilirken, geçen yıldan bu yana 2 bin 312 milyarder servetlerini artırdı. Listede ek olarak geçen yıl 32 milyarder öldüğü ve 282 milyarderin ise servetlerinde değişiklik yaşamadığı kaydedildi.
Hurun Report Başkanı Rupert Hoogewerf yaptığı açıklamada, ABD ile ticaret savaşına rağmen yeni milyarderlerin 259'unun komünist ülkeden çıkmasına dikkat çekerek, bu sayının dünyanın geri kalanının toplamından daha fazla olduğunu belirtti. ABD'de son 5 yılda tespit edilen 160 milyardere karşılık Çin’de aynı süreçte 490 yeni milyarder tespit edildiğini belirten Hoogewerf, bu durumu, "Servet oluşturma Asya'ya taşınıyor" dedi.
"BİR YILDA BU KADAR ÇOK ZENGİN TESPİT EDİLMEMİŞTİ"
Geçtiğimiz yıl dünya genelinde başlayan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle iş faaliyetinin kesintiye uğramasına rağmen 2020 yılı dünya genelinde milyarderler için patlama yılı oldu. Hoogewerf, 2020'de kısmen "niceliksel genişleme" ile körüklenen borsalardaki patlama nedeniyle her hafta 8 kişinin milyarder olduğunu ifade etti. Hoogewerf açıklamasında, "Dünya, tek bir yılda bu kadar çok zenginliğin tespit edildiğini hiç görmedi" dedi.
ELON MUSK DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI
Geçen yıl dünyada zenginlik oluşturmanın da son derece hızlı olduğunu belirten Hoogewerf, 2020'de 150 milyar dolardan fazla para kazanan Tesla ve SpaceX'in kurucusu olan Elon Musk'ın dünyanın en zengin insanı olduğunu kaydetti.
Musk'ı ise Amazon'dan Jeff Bezos ve Pinduoduo'dan Colin Huang takip etti.
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