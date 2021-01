2021’in merakla beklenen filmleri

02 Ocak 2021 Cumartesi, 16:06

Başak Bıçak, Cumhuriyet Cumartesi için yazdı.



Yüzyılı aşkın bir süredir varlığını sürdüren sinema, 2020 yılında tarihinde eşine az rastlanır türden bir kuraklıkla karşı karşıya kaldı. Savaş yıllarında dahi, ünlü yönetmenlerin ellerinde kameralarla savaşa katılıp üretmeye devam edebildiği göz önünde bulundurulduğunda, 2020 yılının sinema dünyası için ne denli büyük bir gerilemeye ve dönüşüme yol açacağını önümüzdeki birkaç yıl içerisinde daha net görmeye başlayacağız. Ev sinemasının “zorunlu” yükselişiyle birlikte, pandemi öncesi süreçte salonlara egemen olan çizgi roman uyarlamalarının kan kaybedeceğini tahmin etmek ve daha önce çektikleri filmler “film olarak bile kabul edilmeyen” dijital platformların bu yılın mutlak hâkimi haline gelmesinin, sinemayı nasıl bir değişime sürükleyeceğini öngörmek zor değil. Sinema, son birkaç yıldır zaten bahsi geçen bu gelişmelerle geri dönülmesi zor bir evrim sürecine girmişti fakat yüzyılın salgını, hayatlarımızı ve dolayısıyla bizleri tümüyle değiştirdiği gibi, sinemanın doğal evrimine de ivme kazandıracak gibi görünüyor. Sinemalar kapalı olduğu için vizyon tarihleri ertelenen filmler, hayata geçirilemeyen projeler, salonların ve yapımcıların yaşadıkları maddi sıkıntılar sebebiyle yeni yılı şimdiden pas geçen yapımlar… İşte 2020’nin üzerimizde yarattığı çöl etkisine rağmen, 2021’de vaha gibi beklediğimiz filmler…

DUNE

Bilim kurgu türünün en iyi romanlarından biri olarak kabul gören Frank Herbert imzalı Dune, sinemaya yeniden uyarlanacağı haberiyle büyük bir heyecan yarattı. Zira daha önce 1984 yılında, David Lynch tarafından peliküle aktarılan fakat beğenilmeyen eser, 2000’li yılların başında iki kez dizi haline getirilmiş, hatta Alejandro Jodorowsky’nin romanın üzerine yıllarca çalıştığı halde neden çekemediğini anlattığı bir belgeselle de adından söz ettirmişti. Nihayetinde beklenen haber geldi ve yıllardır iyi bir filme sahip olamayan Dune’un yeni uyarlamasının yönetmen koltuğuna Arrival (2016), Blade Runner 2049 (2017) ile bilim kurgu türünde rüşdünü ispat eden Denis Villeneuve’ün oturduğu açıklandı. Dinden siyasete, felsefeden psikolojiye çok katmanlı bir hikâye barındıran ve iki bölüm halinde tasarlanan film, Warner Bros’un diğer filmleriyle birlikte aynı anda dijital platformlarda da yerini alacak.

THE MATRİX 4

Lana ve Lilly Wachowski kardeşlerin, 1999 yılında The Matrix ismiyle başlattıkları ve 2003 yılında birbirinin peşi sıra gelen Matrix Reloaded ile Matrix Revolutions halkalarıyla sona erdirdikleri üçleme, yıllar sonra gelen bir devam filmiyle canlandırılıyor. Sinema tarihinin ve bilhassa bilim kurgu türünün en mühim örnekleri arasına giren Matrix serisini klasikleştiren ve muadillerinden ayıran yönü hiç şüphesiz gerçekliği ele alış şekli ve bunu yaparken başvurduğu kavramların derinlikli yapısıydı. Makineler ve insanlar arasındaki ilişki, yapay zekâ, üretim araçları ve bunların iktidara olan yansımaları bakımından distopik ve siberpunk bir anlatı sunan Matrix’in, yeni filmiyle inşa ettiği bu dünyayı nasıl ele alacağı ise merak konusu… Filmin başrolünde yine, Neo ve Trinity karakterleriyle tanıdığımız Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss yer alıyor.

NOMADLAND

Songs My Brothers Taught Me (2015) ve The Rider (2018) isimli filmleriyle ses getiren yönetmen Chloe Zhao’nun, Venedik Film Festivali’nde prömiyerini yapan ve Altın Aslan’a layık görülen üçüncü uzun metraj filmi Nomadland de 2021’nin merakla beklenen yapımları arasında... Jessica Bruder’ın aynı adlı kitabından beyazperdeye uyarlanan film, 60’lı yaşlarındaki bir kadının, ekonomik buhran sebebiyle her şeyini kaybetmesinin ardından modern bir göçebeye dönüşmesini, belgesel türüne göz kırpan bir anlatıyla işliyor. Başrolündeki Frances McDormand ismiyle heyecanımızı katlayan film, üzerinde temellendiği öykünün gerçeklik duygusunu desteklemek amacıyla bu yaşam şeklini benimseyen gerçek kişileri de kadrosuna dahil ediyor. Övgülere boğulan filmin Oscar sezonunun da öne çıkan yapımlarından biri olacağına şüphe yok.

NO TİME TO DİE

Ian Fleming’in meşhur ajanı James Bond, yirmi beşinci kez sinema perdesinde boy gösterecek… İlk olarak 1962 yılında Sean Connery’nin canlandırdığı karakter ile hayatımıza giren ve yıllar içinde sinema tarihinin en ünlü ajanlarından birine dönüşen 007’ye altıncı ve son kez Daniel Craig hayat veriyor. 2020 yılında vizyona girmesi planlanan ve bu sebeple Billie Ellish tarafından bestelenen No Time To Die isimli şarkısı önceden piyasaya sürülen ancak pandemi sebebiyle beş kez vizyonu ertelenen film, nihayet 2021 yılında seyircisiyle buluşabilecek. Cary Joji Fukunaga imzalı bu en uzun James Bond filminde, kötü adamı ise bu kez Rami Malek canlandırıyor.

A QUİET PLACE II

John Krasinski’nin, 2018’de gösterime girdiğinde büyük ses getiren post-apokaliptik korku filmi A Quiet Place, devam halkasıyla karşımızda… 2020 tarihli pek çok film gibi gösterim tarihi salgın nedeniyle ertelenen yapım, insan hayatını tehdit eden yaratıklardan korunmak için sessizliğe gömülen bir ailenin yaşadıklarını neredeyse hiç diyalog kullanmadan yarattığı atmosferle ele almış ve hikayesine etkileyici bir giriş yapmıştı. İkinci film ise bu yaratıkların ortaya çıktığı döneme geri dönüş yapıyor ve kıyametin nedenleriyle birlikte öykünün geçmişini aydınlatmayı deniyor. Emily Blunt ile Noah Jupe gibi isimlerin başrolünde yer aldığı film, 2021 yılının sinemasal yolculuğunda korku türüne yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.

Bonus: 2021’nin en önemli sinema/dizi olaylarından biri haline gelecek The Lord of The Rings dizisinin yanı sıra, Killers of The Flower Moon (Martin Scorsese), The French Dispatch (Wes Anderson), Don’t Look Up (Adam McKay), Decision To Leave (Park Chan-Wook), Blossoms (Wong Kar-Wai), Benedetta (Paul Verhoeven), Annette (Leox Carax), Babylon (Damien Chazelle) gibi filmler de gelecek yılın öne çıkan yapımları arasında anılabilir.