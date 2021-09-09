2022 Katar grup elemelerinde sürpriz

09 Eylül 2021 Perşembe, 07:10

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin altıncı haftası, beş grupta oynanan maçlarla tamamlandı.

Öne çıkan maçlarda, B Grubu'nda İspanya, konuk olduğu Kosova'yı Pablo Fornals ve Ferran Torres'in ağları sarsmasıyla 2-0 yendi.

C Grubu'nda son Avrupa şampiyonu İtalya, ağırladığı Litvanya'yı Moise Kean (2), Edgaras Utkus (kendi kalesine), Giacomo Raspadori ve Giovanni Di Lorenzo'nun fileleri havalandırmasıyla 5-0 yendi. Yenilmezlik serisini 37 maça çıkaran İtalya, futbol tarihinde bu alandaki rekorunu geliştirdi.

E Grubu'nda Belçika, Dennis Praet'in golüyle deplasmanda Belarus'u 1-0 mağlup etti.

I Grubu'nda ise Polonya, uzatma dakikalarında bulduğu golle konuk ettiği İngiltere ile 1-1 berabere kaldı. İngiltere adına Harry Kane, Polonya adına Damian Szymanski fileleri havalandırdı.

J Grubu'nda da Almanya, Serge Gnabry, Antonio Rüdiger, Leroy Sane ve Timo Werner'in ağları sarsmasıyla İzlanda deplasmanından 4-0 galip ayrıldı.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu

Kosova-İspanya: 0-2

Yunanistan-İsveç: 2-1

C Grubu

Kuzey İrlanda-İsviçre: 0-0

İtalya-Litvanya: 5-0

E Grubu

Belarus-Belçika: 0-1

Galler-Estonya: 0-0

I Grubu

Macaristan-Andorra: 2-1

Arnavutluk-San Marino: 5-0

Polonya-İngiltere: 1-1

J Grubu

Ermenistan-Lihtenştayn: 1-1

Kuzey Makedonya-Romanya: 0-0

İzlanda-Almanya: 0-4