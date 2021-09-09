2022 Katar grup elemelerinde sürpriz
Elemelerde altıncı hafta 12 maçla sona erdi, İngiltere puan bıraktı.
FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin altıncı haftası, beş grupta oynanan maçlarla tamamlandı.
Öne çıkan maçlarda, B Grubu'nda İspanya, konuk olduğu Kosova'yı Pablo Fornals ve Ferran Torres'in ağları sarsmasıyla 2-0 yendi.
C Grubu'nda son Avrupa şampiyonu İtalya, ağırladığı Litvanya'yı Moise Kean (2), Edgaras Utkus (kendi kalesine), Giacomo Raspadori ve Giovanni Di Lorenzo'nun fileleri havalandırmasıyla 5-0 yendi. Yenilmezlik serisini 37 maça çıkaran İtalya, futbol tarihinde bu alandaki rekorunu geliştirdi.
E Grubu'nda Belçika, Dennis Praet'in golüyle deplasmanda Belarus'u 1-0 mağlup etti.
I Grubu'nda ise Polonya, uzatma dakikalarında bulduğu golle konuk ettiği İngiltere ile 1-1 berabere kaldı. İngiltere adına Harry Kane, Polonya adına Damian Szymanski fileleri havalandırdı.
J Grubu'nda da Almanya, Serge Gnabry, Antonio Rüdiger, Leroy Sane ve Timo Werner'in ağları sarsmasıyla İzlanda deplasmanından 4-0 galip ayrıldı.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
B Grubu
Kosova-İspanya: 0-2
Yunanistan-İsveç: 2-1
C Grubu
Kuzey İrlanda-İsviçre: 0-0
İtalya-Litvanya: 5-0
E Grubu
Belarus-Belçika: 0-1
Galler-Estonya: 0-0
I Grubu
Macaristan-Andorra: 2-1
Arnavutluk-San Marino: 5-0
Polonya-İngiltere: 1-1
J Grubu
Ermenistan-Lihtenştayn: 1-1
Kuzey Makedonya-Romanya: 0-0
İzlanda-Almanya: 0-4
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