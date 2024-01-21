21 Ocak Pazar BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.01.2024 - 00:30

Güncelleme: 21.01.2024 - 00:30

BOLU ilinde 21 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 21 Ocak Pazar 10:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMALIK MÜCAVIR, ELMALIK MÜCAVİR mahallelerinde ANADOLU OTOYOLU, ELMALIK, ELMALIK KÖY SOKAĞI, ELMALIK KÖY YOLU, ELMALIK MEVKI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Ocak Pazar 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKMAKLAR mahallelerinde 13. CD., 962 SK., 967 SK., 971 SK., ÇAKMAKLAR, İZZET BAYSAL HUZUREVİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RÜZGARLAR mahallelerinde ANKARA BOLU YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA, RÜZGARLAR mahallelerinde ORTA MAHALLE YOLU, RÜZGARLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU SEBEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SEBEN ilçesinde 21 Ocak Pazar 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIÇÖREN, ALPAGUT, ASAGI, AŞAĞI, BAGISLAR, BAĞIŞLAR, BELEN, BIYIKLAR, BOZYER, BÖLÜCEKKAYA, ÇAMPINAR, ÇARSI, ÇARŞI, ÇATAK, ÇEPNI YAYLASI, ÇEPNİ YAYLASI, ÇUKUR, DEDELER, GÖKHALİLLER, HOÇAŞ, KABAK YAYLA, KARAKÖY, KARCA, KESENÖZÜ, KESKİNLİ, KETENLER, KILKARA, KINIKÇI, KIRAN, KÖKEZ, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, N KENDISI, ORTA, ÖRENCIK, SAHMANLAR, SEBENARDI, SOLAKLAR, SUSUZ, ŞAHMANLAR, TAZILAR, TEPE, TEPECIK, TEPECİK, YUVA mahallelerinde 15 TEMMUZ SEHITLER, 2.ETAP TOKİ 1. ADA KONUTLARI, ABDİ İPEKCİ CD., ABDİ İPEKÇİ CD., ADNAN MENDERES SK., AKASYA SK., AKŞEMSETTİN, AKTAŞ SK., ALIÇÖREN KÖY SOKAĞI, ALPAGUT KÖY YOLU, ALPAGUT KÖYÜ, ALPAGUT KÖYÜ YOLU, ANA CD-1., ATATÜRK PARKI İÇİ YOLU, BAGISLAR MAHALLE YOLU, BAHÇE SK., BAKIRLI KÖYÜ YOLU, BELEN KÖYÜ YOLU, BOLU KIBRISCIK YOLU, BOLU SEBEN YOLU, BOZYER KÖYÜ YOLU, BÖLÜCEKKAYA KÖY YOLU, BÖLÜCEKKAYA KÖYÜ YOLU, ÇAĞLAYAN CD., ÇAKMAK SK., ÇAMPINAR MEVKII, ÇARŞI CD., ÇARŞI MAH. AKŞEMSETTİN SOK, ÇARŞIKÖYÜ YOLU, ÇATAK MAHALLE YOLU, ÇELTİKDERE KÖYÜ KINCI MAH, ÇELTİKDERE KÖYÜ TEPECİK MAH, ÇEPNI YAYLA YOLU, ÇEPNİ YAYLASI, ÇUKUR MAHALLE YOLU, DEDELER KÖYÜ YOLU, DUMLUPINAR CD., ERTUĞRUL GAZİ SK., EVLIYA ÇELEBI, EVLİYA ÇELEBİ SK., FATİH BELEDİYE ÇOCUK PARKI İÇİ, FATİH SK., FATİN RÜŞTÜ ZORLU, GÖKHALİLLER KÖYÜ YOLU, HACIOĞLAN, HACIOĞLAN KÜME EVLER, HASAN POLATKAN SK., HELVACI SK., HOCA AHMET YESEVİ SK., HOÇAŞ KÖYÜ YOLU, ILIG, IŞIK SK., IŞIL SK., IZZET BAYSAL, İSTİKLAL CD., İZZET BAYSAL CD., KABAK YAYLA YOLU, KARAKÖY KÖYÜ İÇİ YOLU, KARAKÖY KÖYÜ YOLU, KARCA KABAK YAYLASI, KARCA KÖYÜ, KARCA KÖYÜ YOLU, KAŞBIYIKLAR KÖYÜ YOLU, KAZIM KARABEKİR SK., KESENÖZÜ KÖYÜ YOLU, KETENLER KÖY YOLU, KETENLER KÖYÜ YOLU, KILKARA KÖYÜ YOLU, KIYI SK., KIZILAN, KIZILAN SK., KOCATAŞ SK., KORUCUK ASAGI MAHALLE YOLU, KORUCUK KÖYÜ YOLU, KORUCUK ORTA MAHALLE YOLU, KÖKEZ KÖY YOLU, KÖKEZ KÖYÜ BAĞIŞLAR MAHALLESİ, KÖKEZ KÖYÜ İÇİ YOLU, KÖKEZ KÖYÜ YOLU, KÖRFEZ, KÖRFEZ SK., KUTSAL SK., KÜLTÜR SK., LEYLA SK., MİMAR SİNAN SK., NEVRUZ SK., NİSAN 17. SK., ORTA KESKİNLİ KÜME EVLER, ÖRENCIK MAHALLE YOLU, PELİTÇİK KÖYÜ YAYLASI, SAHMANLAR MAHALLE YOLU, SAKARYA SK., SANAYİ SK., SANTRAL SK., SEBEN ATATÜRK İLKOKULU İÇİ YOL, SEBEN NALLIHAN YOLU, SEBENARDI KÖY YOLU, SEBENARDI KÖYÜ YOLU, SERÇE SK., SOLAKLAR KÖYÜ YOLU, SULTANKÖY YAYLASI, SUSUZ ÇATAK MAH, SUSUZ KÖYÜ ÇATAK MAH, SUSUZ KÖYÜ YOLU, ŞAFAK SK., ŞEHİT NEVZAT BATMAZ SK., ŞEHİT SELAMİ ŞEN SK., ŞENER SK., TAZILAR KÖYÜ YOLU, TEPE KÖY YOLU, TEPECIK MAHALLE YOLU, TEPECİK MAH, TEPEKÖY KÖYÜ YOLU, TOKİ İÇİ YOLU, ULUSOY SK., YAVUZ SK., YAZ SK., YENİ CAMİ SK., YUKARI KESKİNLİ, YUKARI KESKİNLİ KÜME EVLER, YUVA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 21 Ocak Pazar 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGIKOZCAGIZ, AŞAĞIKOZCAĞIZ mahallelerinde ASAGIKOZCAGIZ MAHALLE YOLU, KOZCAGIZ KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 21 Ocak Pazar 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOZDERE, ÖRENCIK MERKEZ, ÖRENCİK mahallelerinde KOZDERE MAHALLE YOLU, ÖRENCIK MERKEZ KÖY YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 21 Ocak Pazar 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ILICA, KARACASUMANDIRA mahallelerinde KARACASUMANDIRA, KARACASUMANDIRA KÖYÜ YOLU, KARACASUMANDIRA MERKEZ, KARAMURAT KÖYÜ ALAÇAM MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 21 Ocak Pazar 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZYAKA mahallelerinde ÇAĞŞAK KÖYÜ YOLU, KUZYAKA MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 21 Ocak Pazar 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYGANA mahallelerinde 50.YIL 1. SK., 50.YIL 2. SK., BEŞKAVAK SK., BOLU, KANARYA, MEZBAHANE SK., TEVFIK TÜRESIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 21 Ocak Pazar 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACASUMANDIRA mahallelerinde KARACASUMANDIRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 21 Ocak Pazar 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKCAMİ, KAYGANA, SEYRANCIK mahallelerinde AHMET HAMACIOĞLU SK., AHMET HAMAMCIOĞLU SK., AK MEHMETLER SK., BAYRAMLAR SK., BELEDİYE CD., DEMIRCILER, ERKAY SK., FİLİBELİLER SK., HEKİMLER SK., IMARET, İMARET SK., KARAASLAN SK., KARTOPU SK., KURTLAR, KURTLAR SK., PAZARYERİ SK., SINNEDIBI, SİNNE SK., SİNNEDİBİ SK., SİVRİCEALTI SK., YILDIRIM BEYAZIT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 21 Ocak Pazar 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOSUNLAR mahallelerinde TOSUNLAR KÖYÜ YOLU, TOSUNLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 21 Ocak Pazar 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EKİNCİK mahallelerinde SARPINCIK KÖYÜ EKİNCİK MAH. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 21 Ocak Pazar 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKBASLAR, AKBAŞLAR, DERE, DODORAZ, DOLAYÜZ, GELINÖZÜ, GELİNÖZÜ, KARACAKAYA, KARŞIKÖY, KAYGANA, MUSALLA, ORMANPINAR, YILDIRIM BAYAZID mahallelerinde AKBASLAR MAHALLE YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, BOLU NALLIHAN YOLU, ÇİFTLİK 1. SK., DERE MAHALLE YOLU, DODORAZ MAHALLE YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ AKBAŞLAR, DOLAYÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ YOLU, DOLAYÜZ MAHALLE YOLU, GELINÖZÜ KÖY YOLU, GELİNÖZÜ KÖYÜ ALIÇ MAH., GELİNÖZÜ KÖYÜ YOLU, HASAN KAHYALAR KÜME EVLER, KABACADİBİ KÜME EVLER, KARŞIKÖY KÖYÜ YOLU, MERKEZ KÜME EVLER, MUDUNU 3.NOLU TOKİ YOLU, ORMANPINAR KÖYÜ YOLU, ORMANPINAR_YAYLACILAR MAH, POYRAZ 1. SK., ŞAMULALAR ÇİFTLİĞİ KÜME EVLER, YUKARI KARACAKAYA, YUKARI KARACAKAYA KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.