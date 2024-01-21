21 Ocak Pazar DÜZCE AKÇAKOCA elektrik kesintisi: AKÇAKOCA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.01.2024 - 00:29

Güncelleme: 21.01.2024 - 00:29

DÜZCE AKÇAKOCA ilçesinde 21 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında AKÇAKOCA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte AKÇAKOCA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

AKÇAKOCA ilçesinde 21 Ocak Pazar 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, SUBAŞI mahallelerinde SUBASI, SUBAŞI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde AKÇAKOCABEY, CEZAEVI, CEZAEVİ SK., EMİRLER CD., ESAT HOCA SK., KALYONCU SK., MEHMET ÜNNÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde BAYTAR AHMET SK., GÖDE SK., KETMENLI, KETMENLİ CD., KİRAZ SK., ÜÇDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde BERGÜZAR SK., HİSAR SK., KALYONCU, SEDA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI, OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde ANKARA, ASALET SK., ATATÜRK CD., BASAR, BAŞAR CD., DAMLA SK., HACIOĞLU CD., HASAN AĞA PARKI İÇİ YOLU, HASAN KAPTAN, HASAN KARTAN SK., İSMAİL KAPTAN SK., İTFAİYE, KARABEKİR CD., KUMLUK SK., MERİÇ SK., OZAN SK., RESUL EFENDİ SK., TELLAOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI, ÇİÇEKPINAR, N KENDISI mahallelerinde ÇIÇEKPINAR, ÇIÇEKPINAR KÜME EVLER, ÇİÇEKPINAR KÖYÜ YOLU, DÜZCE CD., HACI YAKUP KALAYCI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 21 Ocak Pazar 05:00-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GIRESUNLULAR, OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde AĞIT SK., ÇETIN AYDOGAN, ÇETİN AYDOĞAN CD., GIRESUNLULAR, OKTAY SK., SANAYI 8, SÖGÜT, SÖĞÜT SK., ŞEHİT SADIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 21 Ocak Pazar 13:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY mahallelerinde DEREKÖY İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 21 Ocak Pazar 06:00-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI, OSMANİYE mahallelerinde AÇELYA SK., ANKARA CD., CAMİİ 2 SK., EREĞLİ CD., İsimsiz156 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.