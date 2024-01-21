21 Ocak Pazar KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.01.2024 - 00:29

Güncelleme: 21.01.2024 - 00:29

KOCAELİ ilinde 21 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR mahallelerinde DEĞİRMENLİ SK., GÜLÜMSER, TALHA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR mahallelerinde GÜLÜMSER SK., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., SAKIRDEDE, UMUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AHMET LÜTFÜ ARAT BULVAR, ALKAN SK., ÇEVRİM SK., DEMİRYOLU ALTI. CD., ERTÜRK SK., GEÇİT SK., GÖL, GÖL SK., GÜZİN SK., HARİKA SK., KAHVE, KAHVE SK., KAYA SK., KEKİK SK., KIZILCIK, MİRZA SK., OTOBAN CD., ŞEHİT HAKAN İMAMOĞLU CD., YALDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAEVLER mahallelerinde GONCA SK., İREMNUR SK., İSMETPAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAEVLER, DUMLUPINAR mahallelerinde AKGÜN SK., BAHAR SK., BASARAN, BAŞARAN SK., ÇAKMAK, HEMŞİRE SK., ISMETPASA, KEMALPAŞA CD., KUL SK., KURTULUS CD., ÖZTÜRKLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE, YANIK mahallelerinde BÖRÜLCE SK., EĞRELTİ SK., KAVLANLIK, KAVLANLIK SK., KAVLANLIK/2, SAPANCA YOLU CD., YANIK ORTA/1, YUKARI 1, ZENCEFIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NUSRETIYE, NUSRETİYE, ŞİRİNSULHİYE, ŞİRİNSULHİYE ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde SEHIT ISHAK ÖZTÜRK, ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞİRİNTEPE SK., TEPELİ SK, TEPELİ SK., VAROL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 21 Ocak Pazar 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİFTLİK mahallelerinde ALİ UÇAR CD., FİDANLIK CD., GÜN SAZAK CD., NENE HATUN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI, ULAŞLI mahallelerinde 1037. SK., 1039., 1039. SK., 1040. SK., 1042. SK., 1061. SK., 1104., 1104. SK., 1105. SK., 1106., 1106. SK., 1118., 1137., 1137. SK., 1142., 1142. SK., 1144., 1144. SK., 1147. SK., 1148., CIHAN, CİHAN CD., EGLENCEDERE, EĞLENCEDERE CD., TOPÇULAR, ULAŞLI ATATÜRK BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 21 Ocak Pazar 06:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OVACIK mahallelerinde FABRIKA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNEBEYLİ, KAZANDERE, SERVETIYE CAMI, SERVETİYE CAMİ mahallelerinde ASAGI ALARTI MEVKII, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER, AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII KÜME EVLER, DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ESKIYAYLA TEKNEPINAR, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KATAHPA MEVKII, KATAHPA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZPINAR MEVKII, KIRAZPINAR MEVKII KÜME EVLER, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETIYE CAMI MERKEZ MEVKII, SERVETİYE CAMİ DERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI ALARTI MEVKII, YUKARI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI, ULAŞLI mahallelerinde 1034. SK., 1098. SK., 1101. SK., 1102. SK., 1103., 1103. SK., 1105., 1108., 1108. SK., 1109., 1109. SK., 1111. SK., 1113. SK., 1114., 1115. SK., 1148. SK., EGLENCEDERE CD., KARA KESTANELIK, KARA KESTANELİK CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD., RAUF ORBAY CD., TOPÇULAR CD., ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD., YILDIRIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 28 HAZIRAN, 28 HAZİRAN, BEKİRDERE, ERENLER, HACIHIZIR mahallelerinde ADALETLI, ADALETLİ SK., AKIM SK., AKŞEMSETTİN SK., ALEMDAR CD., AŞKIN SK., AYŞEGÜL SK., AYVAZ SK., BADEM, BADEM SK., BAĞLAR YOKUŞU SK., BAHRİYE SK., BAŞARAN CD., BENGÜ, BENGÜ SK., BİRTEN SK., CEMRE SK., ÇAĞLA SK., DERE SK., DERVİŞ SK., DEVEBAGIRTAN, DEVEBAĞIRTAN SK., DİKMEN SK., DORUKLAR SK., DUMANLIK SK., ERAY, ERAY SK., ERCAN, ERENLER SK., ESKI ISTANBUL, ESKİ İSTANBUL CD., FEZA SK., GAZANFER BİLGE BULVAR, GAZETECI KAZIM ERTEK, GÜNAYDINLIK SK., GÜREL, GÜREL SK., HATİP SK., İMALAT SK., İRFAN SK., İSEN SK., KANLIBAĞ SK., KESKİN SK., KEVSER SK., KUŞAK SK., KUZGUN SK., MERVE SK., MERYEM SK., MEVLEVİ SK., MÜCAHİT SK., NIHAN, NILÜFER, NİGAR SK., NİHAN SK., ORBAY SK., ÖZBAY SK., REŞADİYE SK., SARAÇOĞLU SK., SIRINLER, SİNAN YOKUŞU SK., ŞEFKAT SK., ŞİRİNLER SK., ŞİRİNLİK SK., TAŞOCAĞI SK., TEPEÜSTÜ SK., TURAN GÜNEŞ CD., TÜRBE BAYIRI, TÜRBE BAYIRI SK., YANKILI SK., YASAM, YAŞAM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKMAKLAR, ÇALCA, TATARAHMET mahallelerinde ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKII, ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, DELİHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 21 Ocak Pazar 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, AĞAÇAĞIL, ÇAVUŞLU, ŞEREFSUNGUR, TAHTALI, TATARAHMET, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, DELIHASANLAR MEVKII, DERELI MEVKII, DERELİ MEVKİİ KÜME EVLER, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARAMANLI MEVKII, KARAMANLI MEVKII KÜME EVLER, KARAMANLI MEVKİİ KÜME EVLER, TURAŞ MEVKİİ KÜME EVLER, YİĞİTALP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 21 Ocak Pazar 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMEŞE ATATÜRK mahallelerinde DEĞİRMEN YOLU, DEĞİRMEN YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KERPE, KINCILLI mahallelerinde 11. SK., ANIL SK., ASIM AMCA, AZRA SK., ÇAMLIK SK., DUMLUPINAR SK., DURAK SK., GEBEŞ SK., GENÇLİK CD., İLBEY SK., KANAL SK., KAPTAN CD., KAYALIK SK., KERPE LIMAN, KERPE MARTI, KUTLU SK., LİMAN SK., MANOLYA SK., MERDİVEN SK., MIÇO CD., MOTEL SK., NAZ ÇIKMAZI SK., PAPATYA SK., TEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 116. SK., 118. SK., 120., 120. SK., 122. SK., 122/1. SK., 124. SK., 128., 129., 129. SK., 130., 131., 131. SK., 133., 133. SK., 135., 135/1., 135/1. SK., 150., 152., 152. SK., 199. SK., 220., 220. SK., 220/1., 220/1. SK., 2206. SK, 222., 222. SK., 222/1. SK., 222/2. SK., 222/3., 224., 224. SK., 226. SK., 228., 228. SK., 2304. SK., 2305. SK., 2308., 2308. SK., 2310/1. SK., 2311. SK., 2311/1. SK., 2311/2., 2311/2. SK., 2312., 2312. SK., 2312/1. SK., 2313/2. SK., 2314. SK., 2315. SK., 2316. SK., 2316/1. SK., 2316/2. SK., 2316/3. SK., 2316/5. SK., 2317. SK., 2318., 2318. SK., 2319. SK., 2320. SK., 2321., 2321. SK, 2321. SK., 2322. SK., 2323., 2323. SK., 2333., 2346. SK., 2348., 2348. SK., 2348/1. SK., 2350. SK., 2353. SK., 2354., 2354. SK., 238., 238. SK., 238/4., 238/4. SK., 246., 253. SK., 253/2. SK., 255. SK., 255/1., 255/1. SK., 255/2., 255/2. SK., 255/3., 255/3. SK., 268. SK., 270. SK., ADEM YAVUZ CD., ISTIKLAL, OSMAN GAZI CD., OSMAN GAZİ CD., PIR SULTAN, PİR SULTAN CD., UGUR MUMCU, UĞUR MUMCU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 230. SK., 232., 232. SK., 240., 242/2., 242/2. SK., 242/3. SK., 248/2., 248/2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 126., 126. SK., 130. SK., 130/1. SK., 130/2., 130/2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 132., 132. SK., 135. SK., 199. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNÖNÜ mahallelerinde 128. SK., 150. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 124., 124/1., 124/1. SK., 136., 136. SK., 138., 138. SK., 143. SK., 143/1. SK., 145., 145. SK., 146. SK., 147., 147. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 109. SK., 111. SK., 134., 134. SK., 139., 139. SK., 50. SK., MUAMMER AKSOY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 17 AĞUSTOS, CUMHURIYET, CUMHURİYET, YUKARI HEREKE mahallelerinde ABA SK, ADIL, AĞAÇ SK, AKÇALI SK., AKINCILAR SK., ALAMET, ALAMET SK, AREFE SK, ARŞIN SK, ASLAN SK., ASLIM SK., ASUDE, AYDINTEPE, AYDINTEPE SK., BAYRAK, BEKTAŞ SK., BEYZADE SK., BİLGİN SK., BOLLUK, BUDAKLI SK., CANLI SK., CIVAN, ÇARSI, ÇAYIRLIK SK., ÇELEBİ SK., ÇIMENLIK, ÇİMENLİK SK., DEFNE SK., DİDEM SK., DURU SK., EBRAR SK, EMMİ SK, ERGENEKON SK., ERMİŞ SK., EZGİ SK., FERAH SK, GAMZE SK, GENÇ SK., GÜLDİBİ SK, GÜMÜSLÜ, GÜVENLİ SK., HATTAT SK, HAYA SK, HIZMA, HİZMET SK., İLKE SK., KADIM, KADIRGA SK., KAHVECILER, KAHVECİLER SK., KAMERLİ SK., KARAGÜMRÜK SK., KARANFİLLİ SK., KATMER, KONYA, KONYA SK., KÖŞK SK., KUM SK., KUMRULU SK., KUŞKONMAZ SK., KÜÇÜK KONAK, MESKEN, MOLLA OSMAN SK., NARİN SK., NARLI, NEHİRLİ SK., NERGİZLER SK., ORTA KONAK SK., ORTANCA SK., ÖĞRETMEN SK., ÖĞÜT SK., ÖNDERİM SK., POYRAZ SK., SANCAKLI SK., SEÇKİN SK., SEHIT MEHMET KAPLAN, SELİMİYE SK., SENTÜRK, SERİN SK., SOYLU, SÖĞÜTLÜ SK., ŞEHİT MEHMET KAPLAN CD., TAŞKIRAN SK., TUFAN DEDE SK., ÜLKÜ SK., VOLKANLAR SK., YAĞMUR SK., YALILAR SK., YAYLALI, YEDITEPE, YEDİTEPE SK., YENİ ÇEŞME SK., YILGINTEPE SK., YOKUŞYOLU SK., ZAFERLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.