21 Ocak Pazar MANİSA AKHİSAR elektrik kesintisi: AKHİSAR ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.01.2024 - 00:10

Güncelleme: 21.01.2024 - 00:10

MANİSA AKHİSAR ilçesinde 21 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında AKHİSAR ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte AKHİSAR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 15:00:00.000 saatleri arasında AKSELENDİ; , İSİMSİZ95, İSİMSİZ97 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 15:00:00.000 saatleri arasında AKSELENDİ MH.; 1 SOKAK elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-21 2024-01-21 10:00:00.000-2024-01-21 15:00:00.000 saatleri arasında HACI İSHAK; , 142., 144.(MUSTAFA KİRAZOĞLU), İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-21 2024-01-21 10:00:00.000-2024-01-21 15:00:00.000 saatleri arasında HACI İSHAK MH.; 141. SK., 143. SK., 150. SK., 202. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-21 2024-01-21 10:00:00.000-2024-01-21 15:00:00.000 saatleri arasında HAS HOCA; , 142., 144.(MUSTAFA KİRAZOĞLU), İSİMSİZ19, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ27 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-21 2024-01-21 10:00:00.000-2024-01-21 15:00:00.000 saatleri arasında HAS HOCA MH.; 127. SK., 129 SK., 130. SK., 133. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-21 2024-01-21 10:00:00.000-2024-01-21 15:00:00.000 saatleri arasında İNÖNÜ; elektrik kesintisi yaşancaktır