21 Ocak Pazar MANİSA DEMİRCİ elektrik kesintisi: DEMİRCİ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.01.2024 - 00:10

Güncelleme: 21.01.2024 - 00:10

MANİSA DEMİRCİ ilçesinde 21 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DEMİRCİ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte DEMİRCİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-21 2024-01-21 10:00:00.000-2024-01-21 16:00:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-21 2024-01-21 10:00:00.000-2024-01-21 16:00:00.000 saatleri arasında DOKTOR MEHMET AKARSU; , BARBAROS CD., İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-21 2024-01-21 10:00:00.000-2024-01-21 16:00:00.000 saatleri arasında DOKTOR MEHMET AKARSU MH.; AHİ EVRAN 1. SK., AHİ EVRAN 2. SK., AHİ EVRAN 3. SK., AHİ EVRAN 4. SK., AHİ EVRAN 5. SK., AHİ EVRAN 6. SK., AHİ EVRAN 8. SK., BAYRAK SK., CİNNAH SK., HACI BABAİ VELİ, HİLAL SK., İSMAİL ÖZDAĞLAR 1. SK., İSMAİL ÖZDAĞLAR 2. SK., İSMAİL ÖZDAĞLAR 3. SK., İSMAİL ÖZDAĞLAR 4. SK., İSMAİL ÖZDAĞLAR 5. SK., İSMAİL ÖZDAĞLAR 6. SK., İSMAİL ÖZDAĞLAR 7. SK., İSMAİL ÖZDAĞLAR 8. SK., KİRMAN SK., MİMAR SİNAN, PLEVNE CD., SANAYİ SİTESİ, SEYİT ALİ SK., YILDIZ SK., YUNUS EMRE CD. elektrik kesintisi yaşancaktır