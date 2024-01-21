21 Ocak Pazar MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.01.2024 - 00:10

Güncelleme: 21.01.2024 - 00:10

MANİSA ilinde 21 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-21 2024-01-21 08:00:00.000-2024-01-21 09:00:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 08:00:00.000-2024-01-21 09:00:00.000 saatleri arasında CUMA; , AKPINAR, ARA SK, ARA SK., AYDOĞANHOŞER SK., Derviş Sk., İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ20, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ31, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, KAZIM KARABEKİR, NAMIK KEMAL CD., SEBZECİLER SK., Şahan, ŞAHAN SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 08:00:00.000-2024-01-21 09:00:00.000 saatleri arasında CUMA MH.; ALEYNA, ALİ YÖRÜK, ATLI, AYDIN SK., BALCI OĞLU, BAYRAMOĞLU SK., BENLİ SK, BİLGE, BÜLBÜL SK., CAMİ SK., CEMALETTİN CANDARLI, CEMALETTİN ÇANDARLI CD., CENGİZ, CEZAEVİ, ÇAKIR EFE SK., DAR, DİLEK SK., DUYGULU SK., FEVZİ ÇAKMAK, GAZHANE SK., GÖKTAŞLI SK., HAL SK., HAMAM SK., HATİPOĞLU SK., HAZNEDAR ÇK., IŞIKLAR SK., KALENDER, KANARYA, KARCILAR SK., KAYALIK, KAYISI, KURŞUNLU SK., MEHTAP, MİMAR SK., MORDOĞAN SK., MUSTAFA SK., MUZAFFER TEZCAN, MÜGE SK., MÜRVER, OZAN, OZAN SK., ÖZEN SK., ÖZGE SK., SERGEN SK., SUFİ, TEPE SK., TURNA, UZAY SK., ÜMİT SK., ÜNSAL, ÜSTÜN SK., YASSI TEPE SK., YEMİŞCİLER SK., YENİ CAMİ SK., YETKİN, YILDIRIM BEYAZIT, YURDUSEVEN SK., ZİYA GÖKALP, ZİYA GÖKALP CD elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 08:00:00.000-2024-01-21 09:00:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET; , EMİR SK., GÖKŞEN, İSİMSİZ25, İSİMSİZ27, İSİMSİZ42, MİMOZA, Ömür Sk., SERHAT SK., SUNDA ÜN, Yavuz Selim Cad., Yavuz selim cad. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 08:00:00.000-2024-01-21 09:00:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET MH.; AĞAR, AKDOĞAN, ALİ EMRİ, ATMACA SK., AVCI SK., BAHATTİN METİN, BAYRAKTAR SK., BORA SK., CUMHUR SK., ÇELEBİ, DİDEM SK., EMEK SK., GENERAL EMİN SEZGİN, GONCA, GÜLBEY SK., GÜRKÖK SK., İLBEY, KÜTAHYA, MADENCİ SK., MENEKŞE, NİYAZİ ERAKINCI, OĞUZ SK., ÖĞRETMEN M. REŞAT ÇINARLI SK., SAĞLAM SK., SOMA KAMYON GARAJI İÇ YOLU, SOMAK, TELLİ, UYGUR SK., YAVUZ SELİM, ZAMBAK SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 08:00:00.000-2024-01-21 09:00:00.000 saatleri arasında HÜRRİYET; , AYDOĞDU, Hüseyin Özkılınç Cad., İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ47, İSİMSİZ49, İSİMSİZ56, İSİMSİZ58, İSİMSİZ62, İSİMSİZ66, İSİMSİZ68, İSİMSİZ71, İSİMSİZ74, İSİMSİZ75, İSİMSİZ78, Lalezar Sk., Maden Şehitleri Cad., NAZIM YAVUZ, RÜZGAR SK., SUNDA ÜN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 08:00:00.000-2024-01-21 09:00:00.000 saatleri arasında HÜRRİYET MH.; ADA SK., ADAK SK., AŞIKLAR, AYAN SK., AYDOĞDU, BOZKURT SK., BUĞDAY SK., BURAK SK., CEZAEVİ, ÇAKIR EFE SK., ÇELTEK SK., ÇINAR, DENİZ SK., Derviş Sk., DERYA SK., DOĞUŞ SK., DORUK SK., EBRU SK., EKİN, EMRAH SK., ERGUVAN, GÜNDOĞAN SK., GÜREL, İPEK, KARATAŞ SK., KARAYEL SK., KAYI, KAYMAKAM SELAMİ TEKER SK., KUZEY SK., KÜTAHYA, MİMAR SK., MUSA EFENDİ, MUSTAFA SK., MUZAFFER TEZCAN, NECATİ AKMAZ SK., ONBAŞIOĞLU SK., ÖĞRETMEN HAYATİ BOZKURT SK., ÖNAL SK., ÖNCÜ SK., PATİKA, PETEK, REYHAN, SEDA SK., SELÇUKLU, SİMGE SK., SİNEM, TARAKÇI SK., TEK LOJMANLARI İÇİ YOLU, TÜRKMEN, ULUS, YAVUZ SELİM, YELİZ SK., YENER SK., YETKİN, YILDIRIM SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 08:00:00.000-2024-01-21 09:00:00.000 saatleri arasında KARAMANLI; fulya, İSİMSİZ8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 08:00:00.000-2024-01-21 09:00:00.000 saatleri arasında KARAMANLI MH.; CEMALETTİN ÇANDARLI, ŞEHİT HALUK İNAY CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 08:00:00.000-2024-01-21 09:00:00.000 saatleri arasında KURTULUŞ; , Bülent Ecevit Parkı İçi, İSİMSİZ28, KAZIM KARABEKİR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 08:00:00.000-2024-01-21 09:00:00.000 saatleri arasında KURTULUŞ MH.; BASIN, FEVZİ ÇAKMAK, GENÇLİK SK., İNKILAP SK., İSTİKLAL, MEVSİM, SELVİLİ SK., ŞEHİTEKMEL ÖZPOLAT SK., TAHSİN BAYKAL SK., YEŞİL TUNA SK., YILDIRIM BEYAZIT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 08:00:00.000-2024-01-21 09:00:00.000 saatleri arasında SAMSACI; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ35, İSİMSİZ4, ZİYA GÖKALP elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 08:00:00.000-2024-01-21 09:00:00.000 saatleri arasında SAMSACI MH.; ALPASLAN SK., ANIT SK, ANT SK., ARI SL., AYDINLIK SK., CEMALETTİN ÇANDARLI, CEMALETTİN ÇANDARLI CD., CEVHER SK., ÇERKEZ OSMAN, DARKALE SK., DEMİR SK., DERİN SK., DEVECİOĞLU SK., DEVRAN SK., DÜBEK SK., FEVZİ ÇAKMAK, FİLİZ SK., GÖKTAŞLI SK., KARCILAR SK., KARTAL SK., KELEBEK SK., KURŞUNLU ÇIKMAZI SK., KURŞUNLU SK., LALELİ SK., MERAM SK., ÖZVER SK, SÖĞÜTLÜ ÇEŞME SK., SÖĞÜTLÜ SK., SÖÜĞÜTLÜ ÇEŞME CADDESİ, ÜSTÜN SK., VARLIK SK., YANKILIÇ SK., YILDIRAY SK., ZİYA GÖKALP CD elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 16:00:00.000 saatleri arasında KELİ; , İSİMSİZ17, İSİMSİZ2, İSİMSİZ25, İSİMSİZ32, İSİMSİZ4, İSİMSİZ44, MENDERES (YENİ) elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 16:00:00.000 saatleri arasında KELİ MH.; BENT KÜME EVLERİ SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 16:00:00.000 saatleri arasında YILMAZ; , ÇİĞDEM SK., İSİMSİZ100, İSİMSİZ101, İSİMSİZ102, İSİMSİZ103, İSİMSİZ104, İSİMSİZ105, İSİMSİZ106, İSİMSİZ109, İSİMSİZ12, İSİMSİZ120, İSİMSİZ123, İSİMSİZ127, İSİMSİZ129, İSİMSİZ132, İSİMSİZ135, İSİMSİZ136, İSİMSİZ137, İSİMSİZ138, İSİMSİZ139, İSİMSİZ141, İSİMSİZ143, İSİMSİZ144, İSİMSİZ145, İSİMSİZ146, İSİMSİZ15, İSİMSİZ164, İSİMSİZ17, İSİMSİZ170, İSİMSİZ173, İSİMSİZ176, İSİMSİZ177, İSİMSİZ178, İSİMSİZ179, İSİMSİZ180, İSİMSİZ183, İSİMSİZ186, İSİMSİZ189, İSİMSİZ196, İSİMSİZ198, İSİMSİZ199, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ44, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ65, İSİMSİZ76, İSİMSİZ78, İSİMSİZ79, İSİMSİZ80, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ91, İSİMSİZ92, İSİMSİZ98, İSİMSİZ99, LEYLAK SK., MENDERES (YENİ), MEZARLIK YOLU, URAL SK., YILMAZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 16:00:00.000 saatleri arasında YILMAZ MH.; 18. SK., 39, 454. SK., AKIN SK., AKTAŞ SK., ALİ ŞAHİN SK., ALTAY SK., ARAL SK., ATA SK., BAHAR SK., BAHÇELİ SK., BARBAROS SK., BELEDİYE CD., BEYAZIT SK., BİLGE SK., BOZDAĞ SK., ÇAĞLAYAN SK., ÇINAR SK., DERE SK., DİCLE SK., DUMLUPINAR SK., ERGENEKON SK., FEVZİ PAŞA CD., FIRAT SK., GAZİ SK., GEDİZ SK., GÖKTÜRK SK., GÜL SK., HUZUR SK., HÜRRİYET CD., IŞIK SK., KARADUT SK., KARANFİL SK., KARAPINAR YOLU, KARATAŞ SK., KAVAKLI SK., KEBAN SK., KIRCI SK., MEHTAP SK., MELİKŞAH SK., MENEKŞE SK., MUTLU SK., OĞUZ SK., OZAN SK., ÖZTÜRK SK., PAPATYA SK., PINAR SK., SAĞLIK SK., SAPMAZ SK., SİTE SK., SÖĞÜT SK., SÖĞÜT SOK., ŞAFAK SK., ŞENEL SK., ŞÜHEDA, TOROS SK., TUNA CD., UFUK SK., UYGUR SK., YALÇIN SK., YAYLA SK., YENİCE SK., YILMAZ ÇK., ZAMBAK SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 15:00:00.000 saatleri arasında MURADİYE; , , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 15:00:00.000 saatleri arasında MURADİYE MH.; 20. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 15:00:00.000 saatleri arasında EVRENOS; , evrenos küme evleri yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 15:00:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 15:00:00.000 saatleri arasında ÜÇPINAR; , cemile nine, demir sk, irlik, İSİMSİZ18, İSİMSİZ32, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ55, İSİMSİZ71, lale sk, MEVSİM, mezarlık, pazarçeşme, pınar, SENGÖR, yeni üçpınar küm evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 15:00:00.000 saatleri arasında ÜÇPINAR MH.; 1. ARALIK SK., 2. ARALIK SK., 3. ARALIK SK., 4. ARALIK SK., ARA SK., BAHAR SK., BARIŞ SK., ÇEŞME SK., DEĞİRMENCİ SK., DEMİR SK., DERE SK., FATMA HANIM SK., FEVZİ ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., İÇEN SK., İNÖNÜ CD., KARAKOL SK., KÜÇÜKÇAYİÇİ SK., MANAV SK., MERKEZ, MERT SK., MEZARLIK, MEZARLIK SK., OKUL SK., PINAR, POYRAZ SK., SIRMALI SK., SÜMBÜL SK., ŞENGÖR SK., TABANCA SK., TUNÇ SK., ÜÇPINAR YOLU, YAĞMUR SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 15:00:00.000-2024-01-21 16:00:00.000 saatleri arasında MURADİYE; , 13, 17, 18, 2, 2.sk, 3, 4. SK., MENEMEN CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 15:00:00.000-2024-01-21 16:00:00.000 saatleri arasında MURADİYE MH.; 10. SK., 16. SK., 17. SK., 1SOKAK, 22. SK., 24. SK., 26. SK., 31. SK., 37. SK., 47, 6, DEMİRYOLU, DR. ORHAN AKSOY CD., ESKİ MENEMEN CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA TURGUTLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 15:00:00.000 saatleri arasında IRLAMAZ; , IRLAMAZ, Irlamaz köy içi, İSİMSİZ13, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ41, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, İSİMSİZ70, İSİMSİZ73, İSİMSİZ74 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 15:00:00.000 saatleri arasında AKSELENDİ; , İSİMSİZ95, İSİMSİZ97 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 15:00:00.000 saatleri arasında AKSELENDİ MH.; 1 SOKAK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 10:00:00.000-2024-01-21 15:00:00.000 saatleri arasında HACI İSHAK; , 142., 144.(MUSTAFA KİRAZOĞLU), İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 10:00:00.000-2024-01-21 15:00:00.000 saatleri arasında HACI İSHAK MH.; 141. SK., 143. SK., 150. SK., 202. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 10:00:00.000-2024-01-21 15:00:00.000 saatleri arasında HAS HOCA; , 142., 144.(MUSTAFA KİRAZOĞLU), İSİMSİZ19, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ27 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 10:00:00.000-2024-01-21 15:00:00.000 saatleri arasında HAS HOCA MH.; 127. SK., 129 SK., 130. SK., 133. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 10:00:00.000-2024-01-21 15:00:00.000 saatleri arasında İNÖNÜ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-21 2024-01-21 10:00:00.000-2024-01-21 16:00:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 10:00:00.000-2024-01-21 16:00:00.000 saatleri arasında DOKTOR MEHMET AKARSU; , BARBAROS CD., İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-21 2024-01-21 10:00:00.000-2024-01-21 16:00:00.000 saatleri arasında DOKTOR MEHMET AKARSU MH.; AHİ EVRAN 1. SK., AHİ EVRAN 2. SK., AHİ EVRAN 3. SK., AHİ EVRAN 4. SK., AHİ EVRAN 5. SK., AHİ EVRAN 6. SK., AHİ EVRAN 8. SK., BAYRAK SK., CİNNAH SK., HACI BABAİ VELİ, HİLAL SK., İSMAİL ÖZDAĞLAR 1. SK., İSMAİL ÖZDAĞLAR 2. SK., İSMAİL ÖZDAĞLAR 3. SK., İSMAİL ÖZDAĞLAR 4. SK., İSMAİL ÖZDAĞLAR 5. SK., İSMAİL ÖZDAĞLAR 6. SK., İSMAİL ÖZDAĞLAR 7. SK., İSMAİL ÖZDAĞLAR 8. SK., KİRMAN SK., MİMAR SİNAN, PLEVNE CD., SANAYİ SİTESİ, SEYİT ALİ SK., YILDIZ SK., YUNUS EMRE CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.