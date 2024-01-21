21 Ocak Pazar SAKARYA ADAPAZARI elektrik kesintisi: ADAPAZARI ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
SAKARYA ADAPAZARI ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. ADAPAZARI'de 21 Ocak Pazar günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte ADAPAZARI mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
SAKARYA ADAPAZARI ilçesinde 21 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ADAPAZARI ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ADAPAZARI mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
ADAPAZARI ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15 mahallelerinde M. CAHİT KIRAÇ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15 mahallelerinde 220 NOLU CD., ŞEHİT HİKMET CAN CD., ÜNIVERSITE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMAN mahallelerinde ASIR, ASIR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMAN mahallelerinde 3055 NOLU, 3057 NOLU SK., 3058 NOLU SK., 3059 NOLU SK., 3060 NOLU SK., 3061 NOLU, 3061 NOLU SK., 3062 NOLU SK., KAHRAMAN CD., ŞEHİT SAFFET OKUMUŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 21 Ocak Pazar 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMAN mahallelerinde M.CAHIT KIRAÇ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAĞDİBİ mahallelerinde 301 NOLU SK., 303 NOLU SK., MÜJDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 21 Ocak Pazar 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MITHATPASA, ŞEKER mahallelerinde ÇARK, ÇARK CD., FARABI, YAZLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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