21 Ocak Pazar SAKARYA AKYAZI elektrik kesintisi: AKYAZI ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.01.2024 - 00:30

Güncelleme: 21.01.2024 - 00:30

SAKARYA AKYAZI ilçesinde 21 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında AKYAZI ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte AKYAZI mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

AKYAZI ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNÖNÜ, YENI, YENİ mahallelerinde 5007 SK., 5008 SK., 5009, 5009 SK., 5010 SK., 5012 SK., 5031, 5031 SK., 5033 SK., 7057 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ, YUNUS EMRE mahallelerinde 4027 SK., 4029 SK., 5001 SK., ADA, KAYMAKÇILAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEDİL KAZANCI, CUMHURİYET, FATİH, HASTAHANE, INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖMERCİKLER mahallelerinde 1004 SK., 21004 SK., 6001, 6001 SK., 6002 SK., 6003 SK., 6005, 6005 SK., 6007 SK., 6011, 6023, 6025, 6025 SK., 6026 SK., 6028, 6028 SK., 6038 SK., 6039 SK., 6040 SK., 7015 SK., 7020, 7024, 7024 SK., 7025 SK., 7026 SK., 7030 SK., 7031, 7031 SK., 7032 SK., 7037 SK., 7040, 7040 SK., 7041 SK., 7042, 7042 SK., 7043 SK., 7044 SK., 7045 SK., 7046 SK., 7047 SK., 7049 SK., 7050 SK., 7051 SK., 7052, 7055 SK., 7061, 7063 SK., 7065 SK., 7066, 7066 SK., 7067 SK., 7069, 7069 SK., 7070 SK., 7071 SK., 7072, 7072 SK., 7073 SK., 7074 SK., 7078, 7078 SK., 7081 SK., 7084 SK., 7085 SK., 7086 SK., 7087 SK., 7088, 7088 SK., 7089 SK., 7091 SK., 7092 SK., 7093 SK., 7095 SK., 7096 SK., 7097 SK., 7098, 7098 SK., 7099, 7100 SK., 9007 SK., ADA CD., AKYAZI ADLİYE SARAYI, KÜÇÜCEK CD., NECATİ TEMEL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.