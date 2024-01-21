21 Ocak Pazar SAKARYA ARİFİYE elektrik kesintisi: ARİFİYE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.01.2024 - 00:30

Güncelleme: 21.01.2024 - 00:30

SAKARYA ARİFİYE ilçesinde 21 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ARİFİYE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ARİFİYE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

ARİFİYE ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, AYYILDIZ, ÇAGATAY, DORUK, DORUK SK., ECRİN, GÖKKUŞAĞI SK., GÜN, GÜN SK., ISIK, İRFAN, KARANFİL SK., ÖZLEM EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, PUSULA, SAMANYOLU SK., SEHER, SEHER SK., SEMA SK., TUFAN, UFUK SK., YANYOL SK., YENIGÜN CD., ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ARİF BEY CD., ARİFİYE - SAPANCA YOLU, EMEK, FERHAT, FIRAT, GÖL YOLU, GÖLBASI, GÖLBAŞI, GÖLBAŞI PİKNİK ALANI İÇİ YOLU, ÜNLÜ, ÜNLÜ SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 21 Ocak Pazar 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADNAN MENDERES CD., ASYA SK., AYAZ SK., BATUHAN, BATUHAN SK., BULUT SK., ÇAĞATAY, DUMAN SK., DURMAZ, KASIRGA SK., KUDÜS, KUDÜS CD., LEYLEK SK., MEGALİN SİTESİ İÇİ YOLU, MEHTAP, MINA, MİDYAT SK., MÜGE, REZZAK, SARRAF, SITELER, SONGÜL, ŞİMŞEK SK., TUFAN SK., UFUK, ÜNAL, YENIAY, YENIGÜN, YENİGÜN CD., YILDIRIM SK., YILDIZ, YILDIZ SK., ZERDALI, ZERDALİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.