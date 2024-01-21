21 Ocak Pazar SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.01.2024 - 00:30

Güncelleme: 21.01.2024 - 00:30

SAKARYA ilinde 21 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, HACIMERCAN, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1013 SK., 130 SK., CAMI, CAMİ, DEMIRYOLU CD., HABIL, KADER SK., KAPI, MERCAN KENT VİLLALARI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDİYE, AKÇAY, CAMİCEDİT, GÖL, HACIMERCAN, UZUNKUM mahallelerinde ADA MERKEZ, ADA MERKEZ SK., ADA MERKEZ/1, ADA MERKEZ/2, ADA MERKEZ/3, ADA MERKEZ/4, ADA MERKEZ/6, DAĞDİBİ SK., ESKİ ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU CD., HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, HARMANLIK 1 SK., KÖYDISI, KÖYDISI/1, KÖYDIŞI SK., KÖYIÇI 1/2, KÖYİÇİ, KÖYİÇİ SK., MEHMET EFENDİ SK., ORTA SK., ORTA/1, ORTA/13, ORTA/6, PAŞA SK., SAKARYA CD., SAKARYA CD.Sİ, SAKARYA CD.Sİ SK., SAKARYACD.SI, YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, YUKARI, YUKARI 2, YUKARI 2/1, YUKARI 2/2, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, GAZIPASA, GAZİPAŞA, GÖL, GÜLDIBI, GÜLDİBİ, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE, NAILIYE, NAİLİYE, YENI, YENİ mahallelerinde ALKENT 1 SİTESİ İÇİ YOLU, ARMA SK., ASLAN, ASLANOGLU, ASLANOGLU CD., ASLANOĞLU CD., BAHİA İÇİ YOLU, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA 1/1, BALKAYA SK., BOGAZIÇI, BOĞAZİÇİ CD., BÜLBÜL SK., ÇAĞLA SİTESİ İÇİ YOLU, ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU SK., ÇILEK, ÇİLEK SK., DEBA EVLERİ İÇİ YOLU, DEGIRMEN 3, DEĞİRMEN SK., DEREBOYU, DEREBOYU CD., DİLEKLİ CD., DOĞAKENT SİTESİ İÇİ YOLU, ELMA, EMIL, EMİL SK., ENGİNAR SK., ERENLER, ERENLER CD., ERMIS, GAZİPAŞA CD., GİRNE SK., GÜL, GÜL CD., GÜLISTAN, GÜLİSTAN CD., GÜNDOĞDU CD., ISTANBUL DERE, ISTANBUL DERE 1, ISTANBUL DERE 1/1, ISTANBUL DERE 2, ISTANBUL DERE 2/1, İSTANBUL DERE CD., İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK., KADIPINAR SK., KAPLAN, KAPLAN-, KAPLAN SK., KAPTAN SK., KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KIZILCIK SK., KUGU, KUĞU SK., MEYAN SK., MURADIYE, MURADIYE/1, MURADİYE SK., MUSADERE, NAILIYE/4, NAİLİYE SK., NERGİZ SK., ORMAN, SARAY, SARAY CD., SELVİ SK., SÜLÜN, VELIOGLU, VELİOĞLU SK., YAPRAK, YEDIGÖZ, YEDIGÖZ CD., YEDIGÖZ/1, YEDİGÖZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMICEDIT, CAMİCEDİT, ÇAYIÇI, ÇAYİÇİ, GAZIPASA, GAZİPAŞA, ILMIYE, İLMİYE, KIRKPINAR HASANPAŞA, KURUÇEŞME, NAILIYE, NAİLİYE, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA, YENI, YENİ mahallelerinde AFAL SK., ARMUTLU SK., BADIR SK., BAKIRLAR SİTESİ İÇİ YOLU, BAŞAR SK., CAMİCEDİT CD., CEM SK., ÇİĞDEM KONAKLARI İÇİ YOLU, DAMAT SK., DOGAN SK., DOĞAN SK., FERHAT SK., FİDAN CD., GONCABAHÇE SK., GÜLLÜ BAHÇE, GÜLLÜ BAHÇE SK., GÜNES, GÜZ, HAVUÇ SK., ILMIYE, IZCI, İLMİYE CD., İZCİ SK., KADI CD., KARADUT SK., KAYNARCA CD., KEMALETTIN SAMI PASA, KEMALETTIN SAMI PASA CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA, KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KEMALETTİNSAMİ PAŞA CD., KEMER, KEMER CD., KEMER MEZARLIĞI İÇİ YOLU, KÖKNAR CD., KÖSEOĞLU SK., KURTULUŞ CD., MEDRESE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAİLİYE, NAİLİYE CD., OKUL, OKUL CD., ÖZKÖSEMEN SK., POLEN CD., ROZET SK., RÜSTEMPAŞA CD., SABRİ BOSTANCI SK., SAİTAĞA CD., SEYFI POLAT, SEYFİ POLAT CD., SULTAN SK., ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ CD., ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ, ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ CD., TANTA, TANTA SK., TANTAN, TEMREN, TEMREN CD., ULAŞTIRMA SK., USLU SK., YENİ CAMİİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 21 Ocak Pazar 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1027, 9001, GÜLERYÜZ, ORTA, ORTA/3 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖZBEY, UGURLU, UĞURLU mahallelerinde 36005, ASARLI, DURAKLI KÖYÜ YOLU, KISTAFAN, SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, UGURLU 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 21 Ocak Pazar 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKTEPE, SARIBEYLI mahallelerinde KIRKTEPE, KIRKTEPE 4, KIRKTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, KIRKTEPE SK., KIRKTEPE/1, KIRKTEPE/4, KULOGLU, KULOGLU/2, SARIBEYLI/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15 mahallelerinde M. CAHİT KIRAÇ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15 mahallelerinde 220 NOLU CD., ŞEHİT HİKMET CAN CD., ÜNIVERSITE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMAN mahallelerinde ASIR, ASIR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMAN mahallelerinde 3055 NOLU, 3057 NOLU SK., 3058 NOLU SK., 3059 NOLU SK., 3060 NOLU SK., 3061 NOLU, 3061 NOLU SK., 3062 NOLU SK., KAHRAMAN CD., ŞEHİT SAFFET OKUMUŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Ocak Pazar 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMAN mahallelerinde M.CAHIT KIRAÇ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAĞDİBİ mahallelerinde 301 NOLU SK., 303 NOLU SK., MÜJDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Ocak Pazar 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MITHATPASA, ŞEKER mahallelerinde ÇARK, ÇARK CD., FARABI, YAZLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, EPÇELER, ESME, EŞME, TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde 269., 282., 283., 805., 815., ALMAATA, AVŞAR SK., AYDENIZ, AYDENİZ, BAĞCIOĞLU SK., BEDİR SK., BOSNA, ÇIGDEM, DR. OZAN SK., ELÇİBEY, ELÇİBEY CD., FERAH SK., G.HAYDAR DOĞAN SK., GAZİ HAYDAR DOĞAN SK., GEYVE DEVLET HASTANESİ, GÜMÜŞ SK., HAFIZ FUAT ÇELEBI, HAFIZ FUAT ÇELEBİ SK., HARUN RESIT, HARUN REŞİT SK., HİRA SK., İSTİKLAL SK., KAŞGAR, KINIK SK., KONYALI ALIBEY, KONYALI ALIBEY CD., KONYALI ALIBEY ÇIKMAZI SK., KONYALI ALİ BEY CD., KONYALI ALİBEY ÇIKMAZI SK., KÖKSAL, KÖKSAL SK., MEHMET AKIF, MELİHŞAH SK., MERCAN, MEVLANA SK., ORMAN SK., RAUF DENKTAS, SARI ALI, SARI ALİ, SARI ALİ SK., SEFA, TARAKÇI SK., VİLDAN, YAVUZ_1, YIMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA, CAMİKEBİR, EPÇELER, ESME, EŞME, TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde 267., 269. SK., 802. SK., 803., 816., 820., ALIGAFFAROKAN, ALİ GAFFAR OKAN CD., ALİFUATPAŞA KÖYÜ İÇ YOLU, ALMAATA SK., AYDENİZ SK., AYKUT, BEDİR, BİŞKEK SK., BOSNA SK., ELBURUNİ SK., EŞME SK., GÜMÜŞ, HIRA, HİCRET SK., HİRA, ISTIKLAL SK., IŞIK, İSTANBUL, KAŞGAR SK., KAYI, KAYI SK., KINIK, KONYALI ALİBEY CD., MEHMET AKİF, MEHMET AKİF SK., MELIHSAH, MESCİDİ AKSA SK., MESCİD-İ AKSA SK., MOLLA GÜRANI, MOLLA GÜRANİ, MOLLA GÜRANİ SK., MÜFTÜ, MÜFTÜ SK., ORKIDE, ORKİDE SK., RAUF DENKTAŞ CD., SAADET SK., SEFA SK., TARIK BİN ZİYAD SK., TEPECİK SK., UHUD SK., VAHDET SK., VILDAN, VİLDAN SK., YURT, YURT SK., ZİYA GÖKALP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EŞME, GAZİ, HIRKA, İNCİKSUYU, KÖPRÜBAŞI, ORHANIYE, ORHANİYE, SARIGAZİ, YÖRÜKLER mahallelerinde 1151., 1152., 1153. SK., 1305., 3201., 3203., 3206., 3208., 3209., 3210., 932., 955., AÇMALAR SK., ALPASLAN, ALPASLAN SK., ANAFARTALAR SK., ANAOKULU, ANAOKULU SK., ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ, ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ SK., ANKARA CAD.2.ÇIKMAZ SK., ANKARA CD. 1. ÇK., ANKARA CD. 3. ÇK., ANKARA CD.3.ÇIKMAZ, ANKARA CD.3.ÇIKMAZ SK., ATİLLA SK., AY, AY SK., AZIZ GÜNEY, AZİZ GÜNEY SK., BAGCAZ, BAĞCAZ SK., BAĞLAR SK., BAHARİYE SK., BARIŞ MANÇO SK., BEKIR EFENDI, BEKİR EFENDİ SK., CİHAN SK., CUMHUR SK., ÇAĞLAR SK., ÇAĞRI BEY SK., DEDE SK., DEGIRMEN, DEĞİRMEN CD., DEĞİRMEN ÇIKMAZ SK., DENIZLI, DENİZLİ SK., DR.SADIK AHMET SK., GAMZE SK., GELİNCİK SK., GEYVE MEZARLIĞI İÇİ YOLU, GÜNEŞ SK., HAFIZ HASAN SK., HAKAN SK., HALİT PAŞA SK., HEDİYE SK., HIRKA, HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., İSMAİL AKÇA SK., KANUNİ SK., KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ CD., KARAHAN SK., KAVAKLAR-, KAVAKLAR SK., KENAN EVREN SK., KIRIM SK., KOSOVA, KOSOVA SK., LEYLAK, LEYLAK SK., MANAS SK., MEHTAP SK., MESKEN SK., MUSTAFA KEMAL SK., MUTLU, NİĞBOLU SK., OKUL CAD. 1.ÇIKMAZ (1) SK., PLEVNE SK., PROF.DR.İLHAMİ ÇELİK SK., SABRI TARHAN SK., SABRİ TARHAN SK., SARIGAZİ SK., SEHIT RASIT AYDIN, SİNAN BEY SK., STAT SK., TARLA ÇIKMAZI SK., TAŞKENT SK., TUĞRUL BEY SK., TURAN SK., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., UMURBEY CD., YAMAN SK., YENI, YÖRÜK, YÖRÜK SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, BAGCAZ, BAĞCAZ, BELPINAR, BURHANIYE, BURHANİYE, DEREKÖY, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, ESME, EŞME, GÜNEY, KAMISLI, KAMIŞLI, KARAÇAM, KIZILKAYA, KORU, KULFALLAR, SARAÇLI, SETÇE, SÜTALAN, YÖRÜKLER mahallelerinde 1507., 2101., 2104., 2653., 2658., 2659., 2663., 2664., 2665., 2667., 2671., 2873.-, 3656., 3803., 4255., 934., 957., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AKSEKİ SK., ASAGI, AŞAĞI SK., BAĞCAZ KÖYÜ İÇ YOLU, BELPINAR, BELPINAR SK., BURHANIYE, BURHANIYE SK., BURHANİYE SK., CELALLER, DEDEYERI, DEREKÖY SK., DISLILER, DİŞLİLER SK., DOĞANTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, DURAKLAR-, DURMUSLAR, ELMADERE SK., ESME- SK., EŞME, GEYVE TARAKLI, GÜNEY KÖY İÇİ YOLU, GÜNEY KÖYÜ İÇ YOLU, HASANLAR, HASANLAR SK., İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz76, KAMIŞLI KÖYÜ İÇ YOLU, KARAVANLAR, KARAVANLAR SK., KARSI, KARŞI SK., KAZAKLAR, KEMERLER, KEMERLER SK., KIRAN, KIRAN SK., KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KORU KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR, KULFALLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR SK., KÜP, MERKEZ-, ORTAKÖY, ORTAKÖY SK., SAÇLIK, SARAÇLI, SARAÇLI KÖYÜ İÇ YOLU, SARAÇLI SK., SETÇE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞEHİT RECEP DEMİR SK., UZUNTARLA, YAYALAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİKEBİR, ÇELTİKLER, TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde 926., AĞAÇDELEN SK., BAHÇELER, BAHÇELER SK., BUHARA SK., CİHAT GARAJ SK., CİHAT SK., ERZURUM, ERZURUM SK., FARABI SK., FARABİ SK., İBNİ HALDUN SK., KAYA, KUTSI BEY, KUTSİ BEY SK., ORHUN SK., PİRİREİS SK., RIZA BEY SK., SELÇUK, SELÇUK SK., SOMUNCU BABA, SOMUNCU BABA SK., YÜKSEK OKUL SK., YÜKSEK OKUL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 1151. SK., 8066 SK., 8070, 8070 SK., 8071 SK., 8072 SK., 8073 SK., 8074 SK., 8078 SK., D-100 YAN YOL_1, D-100 YANYOL CD., ULUYOL, ULUYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 21 Ocak Pazar 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1181 SK., 1183, 1183 SK., 1236, 1240, 1240 SK., 1244, 1244 SK., 1250 SK., 1286, 1286 SK., 1288 SK., 1290 SK., 1292 SK., 1294, 1294 SK., 284.Sk, 294.Sk sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 21 Ocak Pazar 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ mahallelerinde 2093 SK., 2097 SK., SAKARYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 21 Ocak Pazar 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DILMEN, DİLMEN mahallelerinde 6014, 6014 SK., 6016 SK., 6017 SK., 6018, 6018 SK., 6020 SK., 6022 SK., 6024 SK., 6027 SK., 6029 SK., 6031, 6031 SK., 6032 SK., 6035 SK., 6036 SK., 6037 SK., 6063 SK., MIMAR SINAN CD., MİMAR SİNAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKİRPAŞA, EKINLI, EKİNLİ, KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARRESITBEY, KAYALARREŞİTBEY, YAZILI mahallelerinde EKINLI, EKINLI SK., EKİNLİ, EKİNLİ SK., HOROZLAR, KADIKÖY CD., KAYALAR MEMDUHİYE., KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARMEMDUHİYE SK., KAYALARRESITBEY MERKEZ, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ SK., ÖZÇELİK SK., SÖĞÜT CD., TEKETABAN KÖYÜ İÇ YOLU, YAZILI, YAZILI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNÖNÜ, YENI, YENİ mahallelerinde 5007 SK., 5008 SK., 5009, 5009 SK., 5010 SK., 5012 SK., 5031, 5031 SK., 5033 SK., 7057 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ, YUNUS EMRE mahallelerinde 4027 SK., 4029 SK., 5001 SK., ADA, KAYMAKÇILAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEDİL KAZANCI, CUMHURİYET, FATİH, HASTAHANE, INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖMERCİKLER mahallelerinde 1004 SK., 21004 SK., 6001, 6001 SK., 6002 SK., 6003 SK., 6005, 6005 SK., 6007 SK., 6011, 6023, 6025, 6025 SK., 6026 SK., 6028, 6028 SK., 6038 SK., 6039 SK., 6040 SK., 7015 SK., 7020, 7024, 7024 SK., 7025 SK., 7026 SK., 7030 SK., 7031, 7031 SK., 7032 SK., 7037 SK., 7040, 7040 SK., 7041 SK., 7042, 7042 SK., 7043 SK., 7044 SK., 7045 SK., 7046 SK., 7047 SK., 7049 SK., 7050 SK., 7051 SK., 7052, 7055 SK., 7061, 7063 SK., 7065 SK., 7066, 7066 SK., 7067 SK., 7069, 7069 SK., 7070 SK., 7071 SK., 7072, 7072 SK., 7073 SK., 7074 SK., 7078, 7078 SK., 7081 SK., 7084 SK., 7085 SK., 7086 SK., 7087 SK., 7088, 7088 SK., 7089 SK., 7091 SK., 7092 SK., 7093 SK., 7095 SK., 7096 SK., 7097 SK., 7098, 7098 SK., 7099, 7100 SK., 9007 SK., ADA CD., AKYAZI ADLİYE SARAYI, KÜÇÜCEK CD., NECATİ TEMEL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 21 Ocak Pazar 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARALIK, OTUZİKİ EVLER, SELAHIYE, SELAHİYE mahallelerinde 20. CD., 4600 SK., 4600., 4600. SK., 4601., 4601. SK., 4602., 4602. SK., 4603. SK., 4604. SK., 4605., 4605. SK., 822. SK., ARALIK, ARALIK CD., ATLAS, FERIK, FERIK CD., FERİK CD., GÖKÇEÖREN CD., ISMET OCAKLI, İSMET OCAKLI, İSMET OCAKLI CD., KILINÇ, KILINÇ SK., SAKARYA SÜRÜCÜ KURSU DİREKSİYO, SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SORGUT, SORGUT SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU, ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., TÜRKYOLU, TÜRKYOLU CD., YÜNÜAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, AYYILDIZ, ÇAGATAY, DORUK, DORUK SK., ECRİN, GÖKKUŞAĞI SK., GÜN, GÜN SK., ISIK, İRFAN, KARANFİL SK., ÖZLEM EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, PUSULA, SAMANYOLU SK., SEHER, SEHER SK., SEMA SK., TUFAN, UFUK SK., YANYOL SK., YENIGÜN CD., ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ARİF BEY CD., ARİFİYE - SAPANCA YOLU, EMEK, FERHAT, FIRAT, GÖL YOLU, GÖLBASI, GÖLBAŞI, GÖLBAŞI PİKNİK ALANI İÇİ YOLU, ÜNLÜ, ÜNLÜ SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 21 Ocak Pazar 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADNAN MENDERES CD., ASYA SK., AYAZ SK., BATUHAN, BATUHAN SK., BULUT SK., ÇAĞATAY, DUMAN SK., DURMAZ, KASIRGA SK., KUDÜS, KUDÜS CD., LEYLEK SK., MEGALİN SİTESİ İÇİ YOLU, MEHTAP, MINA, MİDYAT SK., MÜGE, REZZAK, SARRAF, SITELER, SONGÜL, ŞİMŞEK SK., TUFAN SK., UFUK, ÜNAL, YENIAY, YENIGÜN, YENİGÜN CD., YILDIRIM SK., YILDIZ, YILDIZ SK., ZERDALI, ZERDALİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.