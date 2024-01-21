21 Ocak Pazar SAKARYA ERENLER elektrik kesintisi: ERENLER ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.01.2024 - 00:30

Güncelleme: 21.01.2024 - 00:30

SAKARYA ERENLER ilçesinde 21 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ERENLER ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ERENLER mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

ERENLER ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 1151. SK., 8066 SK., 8070, 8070 SK., 8071 SK., 8072 SK., 8073 SK., 8074 SK., 8078 SK., D-100 YAN YOL_1, D-100 YANYOL CD., ULUYOL, ULUYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 21 Ocak Pazar 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1181 SK., 1183, 1183 SK., 1236, 1240, 1240 SK., 1244, 1244 SK., 1250 SK., 1286, 1286 SK., 1288 SK., 1290 SK., 1292 SK., 1294, 1294 SK., 284.Sk, 294.Sk sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 21 Ocak Pazar 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ mahallelerinde 2093 SK., 2097 SK., SAKARYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 21 Ocak Pazar 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DILMEN, DİLMEN mahallelerinde 6014, 6014 SK., 6016 SK., 6017 SK., 6018, 6018 SK., 6020 SK., 6022 SK., 6024 SK., 6027 SK., 6029 SK., 6031, 6031 SK., 6032 SK., 6035 SK., 6036 SK., 6037 SK., 6063 SK., MIMAR SINAN CD., MİMAR SİNAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKİRPAŞA, EKINLI, EKİNLİ, KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARRESITBEY, KAYALARREŞİTBEY, YAZILI mahallelerinde EKINLI, EKINLI SK., EKİNLİ, EKİNLİ SK., HOROZLAR, KADIKÖY CD., KAYALAR MEMDUHİYE., KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARMEMDUHİYE SK., KAYALARRESITBEY MERKEZ, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ SK., ÖZÇELİK SK., SÖĞÜT CD., TEKETABAN KÖYÜ İÇ YOLU, YAZILI, YAZILI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.