21 Ocak Pazar SAKARYA GEYVE elektrik kesintisi: GEYVE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.01.2024 - 00:30

Güncelleme: 21.01.2024 - 00:30

SAKARYA GEYVE ilçesinde 21 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında GEYVE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte GEYVE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

GEYVE ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, EPÇELER, ESME, EŞME, TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde 269., 282., 283., 805., 815., ALMAATA, AVŞAR SK., AYDENIZ, AYDENİZ, BAĞCIOĞLU SK., BEDİR SK., BOSNA, ÇIGDEM, DR. OZAN SK., ELÇİBEY, ELÇİBEY CD., FERAH SK., G.HAYDAR DOĞAN SK., GAZİ HAYDAR DOĞAN SK., GEYVE DEVLET HASTANESİ, GÜMÜŞ SK., HAFIZ FUAT ÇELEBI, HAFIZ FUAT ÇELEBİ SK., HARUN RESIT, HARUN REŞİT SK., HİRA SK., İSTİKLAL SK., KAŞGAR, KINIK SK., KONYALI ALIBEY, KONYALI ALIBEY CD., KONYALI ALIBEY ÇIKMAZI SK., KONYALI ALİ BEY CD., KONYALI ALİBEY ÇIKMAZI SK., KÖKSAL, KÖKSAL SK., MEHMET AKIF, MELİHŞAH SK., MERCAN, MEVLANA SK., ORMAN SK., RAUF DENKTAS, SARI ALI, SARI ALİ, SARI ALİ SK., SEFA, TARAKÇI SK., VİLDAN, YAVUZ_1, YIMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA, CAMİKEBİR, EPÇELER, ESME, EŞME, TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde 267., 269. SK., 802. SK., 803., 816., 820., ALIGAFFAROKAN, ALİ GAFFAR OKAN CD., ALİFUATPAŞA KÖYÜ İÇ YOLU, ALMAATA SK., AYDENİZ SK., AYKUT, BEDİR, BİŞKEK SK., BOSNA SK., ELBURUNİ SK., EŞME SK., GÜMÜŞ, HIRA, HİCRET SK., HİRA, ISTIKLAL SK., IŞIK, İSTANBUL, KAŞGAR SK., KAYI, KAYI SK., KINIK, KONYALI ALİBEY CD., MEHMET AKİF, MEHMET AKİF SK., MELIHSAH, MESCİDİ AKSA SK., MESCİD-İ AKSA SK., MOLLA GÜRANI, MOLLA GÜRANİ, MOLLA GÜRANİ SK., MÜFTÜ, MÜFTÜ SK., ORKIDE, ORKİDE SK., RAUF DENKTAŞ CD., SAADET SK., SEFA SK., TARIK BİN ZİYAD SK., TEPECİK SK., UHUD SK., VAHDET SK., VILDAN, VİLDAN SK., YURT, YURT SK., ZİYA GÖKALP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EŞME, GAZİ, HIRKA, İNCİKSUYU, KÖPRÜBAŞI, ORHANIYE, ORHANİYE, SARIGAZİ, YÖRÜKLER mahallelerinde 1151., 1152., 1153. SK., 1305., 3201., 3203., 3206., 3208., 3209., 3210., 932., 955., AÇMALAR SK., ALPASLAN, ALPASLAN SK., ANAFARTALAR SK., ANAOKULU, ANAOKULU SK., ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ, ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ SK., ANKARA CAD.2.ÇIKMAZ SK., ANKARA CD. 1. ÇK., ANKARA CD. 3. ÇK., ANKARA CD.3.ÇIKMAZ, ANKARA CD.3.ÇIKMAZ SK., ATİLLA SK., AY, AY SK., AZIZ GÜNEY, AZİZ GÜNEY SK., BAGCAZ, BAĞCAZ SK., BAĞLAR SK., BAHARİYE SK., BARIŞ MANÇO SK., BEKIR EFENDI, BEKİR EFENDİ SK., CİHAN SK., CUMHUR SK., ÇAĞLAR SK., ÇAĞRI BEY SK., DEDE SK., DEGIRMEN, DEĞİRMEN CD., DEĞİRMEN ÇIKMAZ SK., DENIZLI, DENİZLİ SK., DR.SADIK AHMET SK., GAMZE SK., GELİNCİK SK., GEYVE MEZARLIĞI İÇİ YOLU, GÜNEŞ SK., HAFIZ HASAN SK., HAKAN SK., HALİT PAŞA SK., HEDİYE SK., HIRKA, HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., İSMAİL AKÇA SK., KANUNİ SK., KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ CD., KARAHAN SK., KAVAKLAR-, KAVAKLAR SK., KENAN EVREN SK., KIRIM SK., KOSOVA, KOSOVA SK., LEYLAK, LEYLAK SK., MANAS SK., MEHTAP SK., MESKEN SK., MUSTAFA KEMAL SK., MUTLU, NİĞBOLU SK., OKUL CAD. 1.ÇIKMAZ (1) SK., PLEVNE SK., PROF.DR.İLHAMİ ÇELİK SK., SABRI TARHAN SK., SABRİ TARHAN SK., SARIGAZİ SK., SEHIT RASIT AYDIN, SİNAN BEY SK., STAT SK., TARLA ÇIKMAZI SK., TAŞKENT SK., TUĞRUL BEY SK., TURAN SK., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., UMURBEY CD., YAMAN SK., YENI, YÖRÜK, YÖRÜK SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, BAGCAZ, BAĞCAZ, BELPINAR, BURHANIYE, BURHANİYE, DEREKÖY, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, ESME, EŞME, GÜNEY, KAMISLI, KAMIŞLI, KARAÇAM, KIZILKAYA, KORU, KULFALLAR, SARAÇLI, SETÇE, SÜTALAN, YÖRÜKLER mahallelerinde 1507., 2101., 2104., 2653., 2658., 2659., 2663., 2664., 2665., 2667., 2671., 2873.-, 3656., 3803., 4255., 934., 957., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AKSEKİ SK., ASAGI, AŞAĞI SK., BAĞCAZ KÖYÜ İÇ YOLU, BELPINAR, BELPINAR SK., BURHANIYE, BURHANIYE SK., BURHANİYE SK., CELALLER, DEDEYERI, DEREKÖY SK., DISLILER, DİŞLİLER SK., DOĞANTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, DURAKLAR-, DURMUSLAR, ELMADERE SK., ESME- SK., EŞME, GEYVE TARAKLI, GÜNEY KÖY İÇİ YOLU, GÜNEY KÖYÜ İÇ YOLU, HASANLAR, HASANLAR SK., İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz76, KAMIŞLI KÖYÜ İÇ YOLU, KARAVANLAR, KARAVANLAR SK., KARSI, KARŞI SK., KAZAKLAR, KEMERLER, KEMERLER SK., KIRAN, KIRAN SK., KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KORU KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR, KULFALLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR SK., KÜP, MERKEZ-, ORTAKÖY, ORTAKÖY SK., SAÇLIK, SARAÇLI, SARAÇLI KÖYÜ İÇ YOLU, SARAÇLI SK., SETÇE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞEHİT RECEP DEMİR SK., UZUNTARLA, YAYALAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİKEBİR, ÇELTİKLER, TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde 926., AĞAÇDELEN SK., BAHÇELER, BAHÇELER SK., BUHARA SK., CİHAT GARAJ SK., CİHAT SK., ERZURUM, ERZURUM SK., FARABI SK., FARABİ SK., İBNİ HALDUN SK., KAYA, KUTSI BEY, KUTSİ BEY SK., ORHUN SK., PİRİREİS SK., RIZA BEY SK., SELÇUK, SELÇUK SK., SOMUNCU BABA, SOMUNCU BABA SK., YÜKSEK OKUL SK., YÜKSEK OKUL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.