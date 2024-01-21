21 Ocak Pazar SAKARYA SAPANCA elektrik kesintisi: SAPANCA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.01.2024 - 00:30

Güncelleme: 21.01.2024 - 00:30

SAKARYA SAPANCA ilçesinde 21 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAPANCA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SAPANCA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAPANCA ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, HACIMERCAN, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1013 SK., 130 SK., CAMI, CAMİ, DEMIRYOLU CD., HABIL, KADER SK., KAPI, MERCAN KENT VİLLALARI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDİYE, AKÇAY, CAMİCEDİT, GÖL, HACIMERCAN, UZUNKUM mahallelerinde ADA MERKEZ, ADA MERKEZ SK., ADA MERKEZ/1, ADA MERKEZ/2, ADA MERKEZ/3, ADA MERKEZ/4, ADA MERKEZ/6, DAĞDİBİ SK., ESKİ ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU CD., HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, HARMANLIK 1 SK., KÖYDISI, KÖYDISI/1, KÖYDIŞI SK., KÖYIÇI 1/2, KÖYİÇİ, KÖYİÇİ SK., MEHMET EFENDİ SK., ORTA SK., ORTA/1, ORTA/13, ORTA/6, PAŞA SK., SAKARYA CD., SAKARYA CD.Sİ, SAKARYA CD.Sİ SK., SAKARYACD.SI, YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, YUKARI, YUKARI 2, YUKARI 2/1, YUKARI 2/2, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, GAZIPASA, GAZİPAŞA, GÖL, GÜLDIBI, GÜLDİBİ, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE, NAILIYE, NAİLİYE, YENI, YENİ mahallelerinde ALKENT 1 SİTESİ İÇİ YOLU, ARMA SK., ASLAN, ASLANOGLU, ASLANOGLU CD., ASLANOĞLU CD., BAHİA İÇİ YOLU, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA 1/1, BALKAYA SK., BOGAZIÇI, BOĞAZİÇİ CD., BÜLBÜL SK., ÇAĞLA SİTESİ İÇİ YOLU, ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU SK., ÇILEK, ÇİLEK SK., DEBA EVLERİ İÇİ YOLU, DEGIRMEN 3, DEĞİRMEN SK., DEREBOYU, DEREBOYU CD., DİLEKLİ CD., DOĞAKENT SİTESİ İÇİ YOLU, ELMA, EMIL, EMİL SK., ENGİNAR SK., ERENLER, ERENLER CD., ERMIS, GAZİPAŞA CD., GİRNE SK., GÜL, GÜL CD., GÜLISTAN, GÜLİSTAN CD., GÜNDOĞDU CD., ISTANBUL DERE, ISTANBUL DERE 1, ISTANBUL DERE 1/1, ISTANBUL DERE 2, ISTANBUL DERE 2/1, İSTANBUL DERE CD., İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK., KADIPINAR SK., KAPLAN, KAPLAN-, KAPLAN SK., KAPTAN SK., KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KIZILCIK SK., KUGU, KUĞU SK., MEYAN SK., MURADIYE, MURADIYE/1, MURADİYE SK., MUSADERE, NAILIYE/4, NAİLİYE SK., NERGİZ SK., ORMAN, SARAY, SARAY CD., SELVİ SK., SÜLÜN, VELIOGLU, VELİOĞLU SK., YAPRAK, YEDIGÖZ, YEDIGÖZ CD., YEDIGÖZ/1, YEDİGÖZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMICEDIT, CAMİCEDİT, ÇAYIÇI, ÇAYİÇİ, GAZIPASA, GAZİPAŞA, ILMIYE, İLMİYE, KIRKPINAR HASANPAŞA, KURUÇEŞME, NAILIYE, NAİLİYE, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA, YENI, YENİ mahallelerinde AFAL SK., ARMUTLU SK., BADIR SK., BAKIRLAR SİTESİ İÇİ YOLU, BAŞAR SK., CAMİCEDİT CD., CEM SK., ÇİĞDEM KONAKLARI İÇİ YOLU, DAMAT SK., DOGAN SK., DOĞAN SK., FERHAT SK., FİDAN CD., GONCABAHÇE SK., GÜLLÜ BAHÇE, GÜLLÜ BAHÇE SK., GÜNES, GÜZ, HAVUÇ SK., ILMIYE, IZCI, İLMİYE CD., İZCİ SK., KADI CD., KARADUT SK., KAYNARCA CD., KEMALETTIN SAMI PASA, KEMALETTIN SAMI PASA CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA, KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KEMALETTİNSAMİ PAŞA CD., KEMER, KEMER CD., KEMER MEZARLIĞI İÇİ YOLU, KÖKNAR CD., KÖSEOĞLU SK., KURTULUŞ CD., MEDRESE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAİLİYE, NAİLİYE CD., OKUL, OKUL CD., ÖZKÖSEMEN SK., POLEN CD., ROZET SK., RÜSTEMPAŞA CD., SABRİ BOSTANCI SK., SAİTAĞA CD., SEYFI POLAT, SEYFİ POLAT CD., SULTAN SK., ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ CD., ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ, ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ CD., TANTA, TANTA SK., TANTAN, TEMREN, TEMREN CD., ULAŞTIRMA SK., USLU SK., YENİ CAMİİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 21 Ocak Pazar 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1027, 9001, GÜLERYÜZ, ORTA, ORTA/3 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.