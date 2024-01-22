22 Ocak Pazartesi BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:27

Güncelleme: 22.01.2024 - 00:27

BOLU ilinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAKUPLAR, YENİKÖY, YUKARISOKU mahallelerinde 712 SK., ARÇELIK SK., ARÇELİK SK., ÇELE CD., YAKUPLAR KÖYÜ YOLU 6609, YENİKÖY-3. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKMAKLAR mahallelerinde 13. CD., 962 SK., 967 SK., 971 SK., ÇAKMAKLAR, İZZET BAYSAL HUZUREVİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 10:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞAÇCILAR mahallelerinde AĞAÇÇILAR KÖYÜ, ÇATAK YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALPAĞUT, YAŞAMKENT mahallelerinde 220 SK., 290 SK., 293 SK., ADA 102 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PASAKÖY, PAŞAKÖY mahallelerinde 2252, 2257, 34, ORTAYOL 2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde ORTA MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖRENCİK mahallelerinde ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOZDERE, ÖRENCIK MERKEZ mahallelerinde KOZDERE MAHALLE YOLU, ÖRENCIK MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOSUNLAR mahallelerinde TOSUNLAR KÖYÜ YOLU, TOSUNLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EKİNCİK mahallelerinde SARPINCIK KÖYÜ EKİNCİK MAH. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZYAKA mahallelerinde ÇAĞŞAK KÖYÜ YOLU, KUZYAKA MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKBASLAR, AKBAŞLAR, DERE, DODORAZ, DOLAYÜZ, GELINÖZÜ, GELİNÖZÜ, KARACAKAYA, KARŞIKÖY, KAYGANA, MUSALLA, ORMANPINAR, SEYRANCIK, YILDIRIM BAYAZID mahallelerinde AKBASLAR MAHALLE YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, BOLU NALLIHAN YOLU, ÇİFTLİK 1. SK., DERE MAHALLE YOLU, DODORAZ MAHALLE YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ AKBAŞLAR, DOLAYÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ YOLU, DOLAYÜZ MAHALLE YOLU, GELINÖZÜ KÖY YOLU, GELİNÖZÜ KÖYÜ ALIÇ MAH., GELİNÖZÜ KÖYÜ YOLU, HASAN KAHYALAR KÜME EVLER, KABACADİBİ KÜME EVLER, KARŞIKÖY KÖYÜ YOLU, MERKEZ KÜME EVLER, MUDUNU 3.NOLU TOKİ YOLU, ORMANPINAR KÖYÜ YOLU, ORMANPINAR_YAYLACILAR MAH, PAZARYERİ SK., POYRAZ 1. SK., ŞAMULALAR ÇİFTLİĞİ KÜME EVLER, YUKARI KARACAKAYA, YUKARI KARACAKAYA KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.