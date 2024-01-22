22 Ocak Pazartesi DÜZCE GÖLYAKA elektrik kesintisi: GÖLYAKA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
DÜZCE GÖLYAKA ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. GÖLYAKA'de 22 Ocak Pazartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte GÖLYAKA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
DÜZCE GÖLYAKA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında GÖLYAKA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte GÖLYAKA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
GÖLYAKA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMA, AKSU, BAKACAK, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, TAŞLIK mahallelerinde AÇMA, AÇMA KÖYÜ YOLU, AKSU KÖYÜ YOLU, BAKACAK, BAKACAK KÖYÜ İÇ YOLU, BAKACAK KÖYÜ YOLU, CIRCIR SK., MUSA AÇMA SK., TASLIK, TAŞLIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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