22 Ocak Pazartesi DÜZCE GÜMÜŞOVA elektrik kesintisi: GÜMÜŞOVA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:27

Güncelleme: 22.01.2024 - 00:27

DÜZCE GÜMÜŞOVA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında GÜMÜŞOVA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte GÜMÜŞOVA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

GÜMÜŞOVA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBÜKÜ mahallelerinde ADAPAZARI BOLU YOLU, YAKABAŞI ERENLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBÜKÜ, YAKABASI, YAKABAŞI mahallelerinde 1. CD., 801, BÜYÜK MELEN, BÜYÜK MELEN CD., ERENLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IMAMLAR, İMAMLAR mahallelerinde 610., ATATÜRK, ATATÜRK SK., HASAN ÇAVUS, HASAN ÇAVUŞ SK., İSMET PAŞA SK., MİLLET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 13:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IMAMLAR, İMAMLAR mahallelerinde 608, 611., ÇEVIK, ÇEVİK SK., FEHMI COSKUN, İLİM SK., SANAYI 1, SANAYİ 1 SK., YURT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.