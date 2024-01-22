22 Ocak Pazartesi DÜZCE MERKEZ elektrik kesintisi: MERKEZ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:27

Güncelleme: 22.01.2024 - 00:27

DÜZCE MERKEZ ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MERKEZ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MERKEZ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MERKEZ ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, KONURALP 208., KONURALP 261., KONURALP 650., KONURALP MUHACİRLER SK., KONURALP SANTIYE, KONURALP ŞANTİYE, KONURALP ŞANTİYE SK., KONURALP TAŞLIK, KONURALP TEPECİK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTEPINARLAR, ÇİFTEPINARLAR, DÜZ, MERKEZ, SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde DÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZKÖY KÖYÜ YOLU, KONURALP 170., KONURALP AKÇAKOCA, KONURALP AKÇAKOCA CD., KONURALP ESER, KONURALP ESER SK., KONURALP HİLMİ SÖNMEZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 101, 101 CD., 300, 300 CD., OSMANCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 1152. SK., 1154., 1154. SK., 1156. SK., D 100 KARAYOLU CD., D100 KARAYOLU, HALİL ÜSTÜNEL SK., KIRKLAR SK., KURS, KURS SK., PALAS, PALAS SK., SAKA, SAKA SK., YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUN MUSTAFA mahallelerinde NEZİH TÜTÜNCÜĞLU BLV. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAM, DARIYERİMENGENCİK, DOĞANLI, ESKİ MENGENCİK, FATİH, HACIMEHMET, KAHVECI, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, MURADİYE MENGENCİK, MURADİYE-MURADİYE MENGENCİK, N KENDISI, ŞIRALIK, UFUK, ÜÇKÖPRÜ mahallelerinde 107 SK., 107., 108 SK., 109 SK., 112 SK., 112. SK., 113 SK., 5600. CD., 9100., 9130., 9131., 9132., ANADOLU OTOYOLU, CAMİ SK., ÇAM, DARIYERİMENGENCİK KÖYÜ YOLU, DOGANLI, ESKİMENGENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, ESKİMENGENCİK KÖYÜ YOLU, HACIMEHMET, KAHVECI, KÖY, KÖY SK., MURADİYE KÖYÜ YOLU, MURADİYE MENGENCİK KÖYÜ İÇ YOL, ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, ZİRAATCI MEHMET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYTEPE mahallelerinde 1 CD., 307., 311., 317., 319., 321., 323., 325., BEYKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMIMILLI, AZMİMİLLİ, DARICI mahallelerinde 487. SK., 490., 491. SK., 492. SK., 493., 493. SK., 499. SK., 512., 515. SK., 5706. SK., 5707., 5790., CEMAL HIZAL SK., ÇINAR SK., EMEL SK., HANIMELİ SK., HÜSEYİN SENA SK., MUALLİM SK., ŞEVKİ HIZAL SK., ŞÜKRÜ KOMİT SK., TESLİM SK., YAĞMUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMKÖY, ÇAVUSLAR, ÇAVUŞLAR, TOKUŞLAR mahallelerinde 3129., 3235. SK., 3255. SK., 3261. SK., 3266., 3266. SK., 3274., 3274. SK., 3302., 3304., 3330. SK., 3428. SK., AKÇAKOCA KARAYOLU, AKÇAKOCA KARAYOLU CD., ESKI AKÇAKOCA, MELEN CD., YIĞLICA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUYUMCUHACIALI, KUYUMCUHACIALİ mahallelerinde 4151. SK., 4166., 4168. SK., 4175., 4178. SK., 4181. SK., 4182., 4182. SK., 4188. SK., 4189. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMIMILLI, AZMİMİLLİ, DARICI mahallelerinde 405., 413. SK., 499., 5713. SK., AYDINPINAR, AYDINPINAR CD., ÇAKMAKÇI SK., DARIYERLI, DARIYERLİ SK., GAZHANE CD., GİRNE SK., KARAYAKA SK., OĞUZHAN SK., OSMAN NURI, OSMAN NURİ SK., PINAR, PINAR SK., SAFAK, SERHAT, SERHAT SK., ŞAFAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇİFTLİĞİ, ÇİFTEPINARLAR, SARAYYERI, SARAYYERİ mahallelerinde 2690., 2813. SK., 2820., 2820. CD., 2821. SK., 2823. SK., 2826., 2826. SK., 2830., 2830. SK., 2835., 2836. SK., 2843. SK., 2864. SK., 2971., 2971. CD., 3051. SK., ÇIKMAZ SK., KADIOĞLU KÖYÜ YOLU, KONURALP ALİ HAMZA SK., KOZULUK KÜME EVLER, SARAYYERİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYNALI mahallelerinde AYNALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BURHANIYE, BURHANİYE, NUSRETTIN mahallelerinde 219., 265., 265. SK., 280., GENERAL KAZIM SK., ŞEHİT PİYADE ER TUNCAY AYDIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMKÖY, ÇAVUSLAR, ÇAVUŞLAR, SANCAKLAR mahallelerinde 2426., 2467. SK., 2470. SK., 3172., 3172. SK., 3178. SK., 3187. SK., 3188., 3188. SK., 3189., 3189. SK., 3190., 3194. SK., 3198. SK., 3302. SK., 3303. SK., 3304. SK., ARAP ÇİFTLİĞİ YOLU, ESKİ AKÇAKOCA CD., YIGILCA, YIĞILCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYNALI mahallelerinde AYNALI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZUKOGLU, KAZUKOĞLU, KUYUMCUHACIALİ mahallelerinde 3900., 3934., 3960., 4172. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 1030. BULVAR, 951., 982. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALLICA, CUMA, DEGIRMEN, DEĞİRMEN, DEPO, GÖLORMANI, HAKKI HOCA, KALYONCU, KARAÇAVUS, KARASAKAL, MERKEZ, NUSRET YILMAZ, SOSE ALTI, ŞOSE ALTI mahallelerinde KÖY SOKAĞI, AYDINPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, BALLICA KÖYÜ İÇ YOLU, ÇINARLI KÖYÜ İÇ YOLU, ÇINARLI KÖYÜ YOLU, DEGIRMEN, DEPO, GÖLORMANI KÖYÜ YOLU, KALYONCU, KARAÇAVUS, KARASAKAL, MERKEZ, NUSRET YILMAZ, PARK İÇİ YOLU, SOSE ALTI, YAYLAKAPI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMA, N KENDISI mahallelerinde CUMA, KONAKLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 15:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YENİ KARAKÖY mahallelerinde YENI KARAKÖY, YENİKARAKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA mahallelerinde 827. SK., 831. SK., 836. SK., 849. SK., 850., 850. SK., 851. SK., 852., 852. SK., 853. BULVAR, ALPARSLAN TÜRKES, ALPARSLAN TÜRKEŞ, TEKNİKER SK., UZUNMUSTAFA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YEŞİLKÖY mahallelerinde 302 SK., 304 SK., 305 SK., 306 SK., BOĞAZİÇİ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.