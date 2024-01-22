22 Ocak Pazartesi DÜZCE YIĞILCA elektrik kesintisi: YIĞILCA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:27

Güncelleme: 22.01.2024 - 00:27

DÜZCE YIĞILCA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında YIĞILCA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte YIĞILCA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

YIĞILCA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETÇILER, AHMETÇİLER, ATATÜRK, ORHANGAZI, ORHANGAZİ mahallelerinde AHMETÇILER/1, AHMETÇİLER, AHMETÇİLER CD., ALACAPINAR SK., ALAPLI YIĞLICA YOLU, ALAPLI YOLU, ALAPLI YOLU SK., ARA SK., ARPALIK SK., AZIZLER, AZİZLER SK., ÇAYIRALTI SK., DR. DEVLET BAHÇELI, HACI ASIM 2, HEBELER YOLU SK., KALICI KONUTLAR, KALICI KONUTLAR KÜME EVLER, KEDI PINAR 4, KEDİ PINAR SK., MERT, MILLI EGEMENLIK, MILLI EGEMENLIK1, PAZAR SK., RIDVAN ALTUN SK., YENİYOL, YENİYOL SK., ZİYA GÖKALP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, YENİYER mahallelerinde YENIYER MERKEZ, YENİYER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, AŞAĞI, YUKARI mahallelerinde ASAGI, HACILAR KÖYÜ İÇ YOLU, HACILAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.