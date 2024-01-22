22 Ocak Pazartesi SAKARYA AKYAZI elektrik kesintisi: AKYAZI ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:27

Güncelleme: 22.01.2024 - 00:27

SAKARYA AKYAZI ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında AKYAZI ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte AKYAZI mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

AKYAZI ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASTAHANE, İNÖNÜ, YENI mahallelerinde 5080, 6015 SK., 6023 SK., 7004 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAAĞAÇ, PAZARKÖY, YENI, YENİ mahallelerinde 4059. SK., 5008 SK., 5010 SK., 5014 SK., 5020 SK., 5021 SK., 5023 SK., 5029 SK., 5035 SK., 5037, 5039 SK., 5043, 5045 SK., 5047, 5047 SK., 5050, 5051, 5051 SK., 5053, 5053 SK., 5054, 5054 SK., 5056, 5056 SK., 5057, 5058, 5059, 5068, 5068 SK., 5070, 5070 SK., 5076, 5076 SK., 5078 SK., 5080 SK., ALAAGAÇ, ALAAĞAÇ, ALAAĞAÇ SK., ALAY CD., KUZULUK-MERKEZYENİKÖY, PAZARKÖY SK., SEHIT AHMET TARIM, ŞEHİT AHMET TARIM, ŞEHİT AHMET TARIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEDİL KAZANCI, CUMHURİYET, FATİH, HASTAHANE, INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖMERCİKLER mahallelerinde 1004 SK., 21004 SK., 6001, 6001 SK., 6002 SK., 6003 SK., 6005, 6005 SK., 6007 SK., 6011, 6023, 6025, 6025 SK., 6026 SK., 6028, 6028 SK., 6036 SK., 6038 SK., 6039 SK., 6040 SK., 7015 SK., 7020, 7024, 7024 SK., 7025 SK., 7026 SK., 7031, 7031 SK., 7032 SK., 7037 SK., 7040, 7040 SK., 7041 SK., 7042, 7042 SK., 7043 SK., 7044 SK., 7045 SK., 7046 SK., 7047 SK., 7049 SK., 7050 SK., 7051 SK., 7052, 7055 SK., 7061, 7063 SK., 7065 SK., 7066, 7066 SK., 7067 SK., 7069, 7069 SK., 7070 SK., 7071 SK., 7072, 7072 SK., 7073 SK., 7074 SK., 7078, 7078 SK., 7081 SK., 7084 SK., 7085 SK., 7086 SK., 7087 SK., 7088, 7088 SK., 7089 SK., 7091 SK., 7092 SK., 7093 SK., 7095 SK., 7096 SK., 7097 SK., 7098, 7098 SK., 7099, 7100 SK., 9007 SK., AKYAZI ADLİYE SARAYI, KÜÇÜCEK CD., NECATİ TEMEL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.