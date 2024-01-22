22 Ocak Pazartesi SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:27

Güncelleme: 22.01.2024 - 00:27

SAKARYA ilinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASI FUADIYE, ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞI FUADİYE, ÇAYBAŞIYENİKÖY, EMIRLER, EMİRLER, HACIKÖY, KARAÇOMAKLAR, MOLLAKÖY, TUAPSALAR, TÜRKÇAYBASI, TÜRKÇAYBAŞI mahallelerinde 15, 307 NOLU, 33 NOLU, 35 NOLU, 36 NOLU, 36 NOLU SK., 37 NOLU, 37 NOLU SK., 42 NOLU, 43 NOLU, 50 NOLU, 601, 601 SK., 602 SK., 603, 603 SK., 604, 604 SK., 604. SK., 605 SK., 607 SK., 608 SK., 702 SK., 704 SK., 801 SK., 801. SK., 802, 802. SK., 803 SK., 804, 804 SK., 804. SK., 805 SK., 807, 807 SK., 9 NOLU, ATATÜRK CD., ÇAYBASI, ÇAYBASI CD., ÇAYBASI/2, ÇAYBAŞI, ÇAYBAŞI CD., ÇİÇEK SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, EMIRLER, EŞREF BİTLİS BULVAR, FUADIYE, FUADIYE CD, FUADIYE CD., FUADIYE/1, FUADİYE CD, FUADİYE CD CD., FUADİYE CD., GAZI, HACIKÖY MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HACILAR, HACILAR CD., KAYALARREŞİTBEY KÖYÜ İÇ YOLU, KEMALİYE CD., KOCA SINAN, KOCA SİNAN CD., KOCASİNAN CD., MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MENDERES, ŞEHİT GAFFAR OKAN CD., TÜRBE CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEDILTAHIRBEY, BEDİLTAHİRBEY, BUDAKLAR, BÜYÜKESENCE, ÇAYKIŞLA, GEBES, GEBEŞ, HASANBEY, KÜÇÜKESENCE, NAKIŞLAR mahallelerinde 101 NOLU SK., 102 NOLU, 102 NOLU SK., 104 NOLU SK., 105 NOLU SK., 106 NOLU SK., 107 NOLU SK., 108 NOLU, 108 NOLU SK., 109 NOLU, 109 NOLU SK., 110 NOLU SK., 16002, 16005, 16005 SK., 16006, 16006 SK., 22 NOLU, 22 NOLU CD., 23 NOLU, 23 NOLU CD., 24 NOLU, 24 NOLU CD., 24. CD., 25 NOLU, 25 NOLU CD., 25. CD., 26 NOLU CD., 27 NOLU, 27 NOLU CD., 28 NOLU, 28 NOLU CD., 29 NOLU, 29 NOLU CD., 30 NOLU, 30 NOLU CD., 30., 5741 NOLU, ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ADAPAZARI MUDURNU YOLU, BEDILTAHIRBEY, BÜYÜKESENCE, BÜYÜKESENCE CD., D-100 YAN YOL, D-100 YAN YOL CD., D-100 YANYOL, ESENCE, ESENCE/1, HASANBEY, HASANBEY CD., KANAL DERESİ KÖPRÜSÜ, KÜÇÜKESENCE, KÜÇÜKESENCE CD., KÜÇÜKESENCE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKİRPAŞA, EKINLI, EKİNLİ, ERENLER, KAMIŞLI, KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARRESITBEY, KAYALARREŞİTBEY, KÜPÇÜLER, YAZILI mahallelerinde 1294 SK., EKINLI, EKINLI SK., EKİNLİ, EKİNLİ SK., HATİP SK., HOROZLAR, KADIKÖY CD., KAYALAR MEMDUHİYE., KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARMEMDUHİYE SK., KAYALARRESITBEY MERKEZ, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ SK., KOZLUK CD., ÖZÇELİK SK., SÖĞÜT CD., TEKETABAN KÖYÜ İÇ YOLU, YAZILI, YAZILI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HATIPLER, HATİPLER mahallelerinde ÇAKALLAR SK., HACIKÖY, HACIKÖY CD., HATİPOĞLU SK., KANDIRA KAYNARCA YOLU, KARABOGAZ CD., KARABOĞAZ CD., ŞHT.HAMİT YAYLA CD., TEZCAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, MESUDIYE, MESUDİYE mahallelerinde 13001, 13002, 13003, 13004, 13005, 13006, 13007, 13008, 13010, 13011, 13012, ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, ALTINTAŞ SK., ÇAMURLUBAYIR, ÇAMURLUBAYIR SK., İsimsiz146, MESUDIYE, MESUDIYE SK., MESUDİYE, MESUDİYE SK., ŞİFALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15 mahallelerinde 1520 KÜME EVLER, 1620 KÜME EVLER, 220 NOLU CD., ŞEHİT HİKMET CAN CD., ÜNIVERSITE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, GÜLLÜK mahallelerinde 360 NOLU SK., 7001, BAĞCILAR SK., DOĞA SK., SAGLIK, SAĞLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAĞDİBİ mahallelerinde 301 NOLU SK., 303 NOLU SK., MÜJDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AKÇAY, FEVZIYE, FEVZİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde 1406. SK., 1522, 1522 SK., 1530., 1530. SK., 1532, 1544, ADLİYE, BAYIR, BAYIR/1, FEVZIYE, FEVZIYE/10, FEVZIYE/3, FEVZIYE/5, FEVZIYE/7, FEVZIYE/8, FEVZİYE, FEVZİYE SK., MEHMET ÇAVUS, MEHMET ÇAVUŞ, MEHMET ÇAVUŞ SK., MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MKS, ORMAN YOLU, ORTA, ORTA/11, ORTA/12, ORTA/2, YESILTEPE, YESILTEPE/1, YILMAZER, YILMAZER 1, YILMAZER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ARİF BEY CD., ARİFİYE - SAPANCA YOLU, EMEK, FERHAT, FIRAT, GÖL YOLU, GÖLBASI, GÖLBAŞI, GÖLBAŞI PİKNİK ALANI İÇİ YOLU, ÜNLÜ SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADNAN MENDERES CD., ALEV SK., BATUHAN, BATUHAN SK., ÇAGATAY, DORUK, DURMAZ, ECRİN, KASIRGA SK., LEYLEK SK., MÜGE, REZZAK, SARRAF, SEMA SK., SITELER, TUFAN, UFUK, ÜNAL, YENIAY, YENIGÜN, YENIGÜN CD., YENİGÜN CD., ZERDALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, ASYA SK., AYAZ SK., AYYILDIZ, ÇAĞATAY, DORUK SK., DUMAN SK., FERHAT SK., GÖKKUŞAĞI SK., GÜN, GÜN SK., IRFAN, ISIK, IŞIK SK., İRFAN, KUDÜS, KUDÜS CD., MEGALİN SİTESİ İÇİ YOLU, MEHTAP, MINA, MİDYAT SK., ÖZLEM EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, PUSULA, SAMANYOLU SK., SEHER, SEHER SK., SONGÜL, TUFAN SK., ÜNLÜ, YANYOL SK., YILDIRIM SK., ZERDALİ, ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde ASMA SK., AYDIN, ÇIM, HALIS TOPRAK, HALİS TOPRAK, HALİS TOPRAK CD., HANLI MEZARLIĞI İÇİ YOLU, KİBAR, LİMON SK., MERKEZ CD., NERGIZ, NERGİS SK., NISAN, ÖREN SK., PAMUK SK., PARK, PARK SK., SANAYİ, ŞİFA SK., TÜTÜN, TÜTÜN SK., ZEYBEK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde 22 SK., 22. SK., 54 SK., 54. SK., AYVALIK, BONCUK, GÜNAY, IHLAMUR, İSTASYON CD., KARACA SK., KUTLU, OĞUZ SK., PARS SK., REYHAN, REYHAN SK., ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 107. SK., 108., 108. SK., 109. SK., 110., 110. SK., 111., 111. SK., 113., 114 SK., 115. SK., 116 SK., 117 SK., 118 SK., 118., 119 SK., 119., 120 SK., 121 SK., 121., 122 SK., 123 SK., 124 SK., 125 SK., 125., 126 SK., 127 SK., 127., 128 SK., 146 SK., 152, 156, 160., 161., 161. SK., 162. SK., 163., 164., 164. SK., 165., 166., 167., 167. SK., 168. SK., 169., 169. SK., 170. SK., 173. SK., 177., 178. SK., 181, 181 SK., 182, 183, 184, 185, 186, 187, 187 SK., 188, 188 SK., 190 SK., 204/1, 207, 208 SK., 209, 210, 211, 212 SK., 213, 214 SK., 215, 215 SK., 216 SK., 217 SK., 218, 218 SK., 219, 219 SK., 220, 221 SK., 222, 222 SK., 223 SK., 224, 224 SK., 225 SK., 226, 227 SK., 229, 233 SK., 254. SK., FATIH SULTAN MEHMET CD., FATİH SULTAN MEHMET, KÜLTÜR, KÜLTÜR CD., YALIKENT SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUYUMCULLU, YALI mahallelerinde 101., 101. SK., 102. SK., 103., 103. SK., 104. SK., 105., 106. SK., 1272, 154, 193 SK., 194, 194 SK., 195, 196, 196 SK., 197 SK., 198, 199 SK., 200, 200 SK., 201 SK., 202, 202 SK., 205, 206, 250 SK., BESEVLER, BESEVLER/7, FATIH SULTAN MEHMET, MERKEZ/11, SEHIT YILMAZ, ŞHT.YILMAZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASTAHANE, İNÖNÜ, YENI mahallelerinde 5080, 6015 SK., 6023 SK., 7004 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAAĞAÇ, PAZARKÖY, YENI, YENİ mahallelerinde 4059. SK., 5008 SK., 5010 SK., 5014 SK., 5020 SK., 5021 SK., 5023 SK., 5029 SK., 5035 SK., 5037, 5039 SK., 5043, 5045 SK., 5047, 5047 SK., 5050, 5051, 5051 SK., 5053, 5053 SK., 5054, 5054 SK., 5056, 5056 SK., 5057, 5058, 5059, 5068, 5068 SK., 5070, 5070 SK., 5076, 5076 SK., 5078 SK., 5080 SK., ALAAGAÇ, ALAAĞAÇ, ALAAĞAÇ SK., ALAY CD., KUZULUK-MERKEZYENİKÖY, PAZARKÖY SK., SEHIT AHMET TARIM, ŞEHİT AHMET TARIM, ŞEHİT AHMET TARIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEDİL KAZANCI, CUMHURİYET, FATİH, HASTAHANE, INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖMERCİKLER mahallelerinde 1004 SK., 21004 SK., 6001, 6001 SK., 6002 SK., 6003 SK., 6005, 6005 SK., 6007 SK., 6011, 6023, 6025, 6025 SK., 6026 SK., 6028, 6028 SK., 6036 SK., 6038 SK., 6039 SK., 6040 SK., 7015 SK., 7020, 7024, 7024 SK., 7025 SK., 7026 SK., 7031, 7031 SK., 7032 SK., 7037 SK., 7040, 7040 SK., 7041 SK., 7042, 7042 SK., 7043 SK., 7044 SK., 7045 SK., 7046 SK., 7047 SK., 7049 SK., 7050 SK., 7051 SK., 7052, 7055 SK., 7061, 7063 SK., 7065 SK., 7066, 7066 SK., 7067 SK., 7069, 7069 SK., 7070 SK., 7071 SK., 7072, 7072 SK., 7073 SK., 7074 SK., 7078, 7078 SK., 7081 SK., 7084 SK., 7085 SK., 7086 SK., 7087 SK., 7088, 7088 SK., 7089 SK., 7091 SK., 7092 SK., 7093 SK., 7095 SK., 7096 SK., 7097 SK., 7098, 7098 SK., 7099, 7100 SK., 9007 SK., AKYAZI ADLİYE SARAYI, KÜÇÜCEK CD., NECATİ TEMEL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARALIK, OTUZİKİ EVLER, SELAHIYE, SELAHİYE mahallelerinde 20. CD., 4600 SK., 4600., 4600. SK., 4601., 4601. SK., 4602., 4602. SK., 4603. SK., 4604. SK., 4605., 4605. SK., 822. SK., ARALIK, ARALIK CD., ATLAS, FERIK, FERIK CD., FERİK CD., GÖKÇEÖREN CD., ISMET OCAKLI, İSMET OCAKLI, İSMET OCAKLI CD., KILINÇ, KILINÇ SK., SAKARYA SÜRÜCÜ KURSU DİREKSİYO, SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SORGUT, SORGUT SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU, ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., TÜRKYOLU, TÜRKYOLU CD., YÜNÜAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİKEBİR, ÇELTİKLER, TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde 926., AĞAÇDELEN SK., AYDIN SK., BAHÇELER, BAHÇELER SK., CİHAT GARAJ SK., CİHAT SK., ERZURUM, FARABI SK., FARABİ SK., İBNİ HALDUN SK., KAYA, KUTSI BEY, KUTSİ BEY SK., ORHUN SK., PİRİREİS SK., RIZA BEY SK., SELÇUK, SELÇUK SK., SOMUNCU BABA, SOMUNCU BABA SK., YÜKSEK OKUL SK., YÜKSEK OKUL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİ, HIRKA, ORHANIYE, ORHANİYE, SARIGAZİ, YÖRÜKLER mahallelerinde 3208., 3209., 3210., AKŞEMSETTİN SK., ALPASLAN SK., ANAOKULU, ANAOKULU SK., ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ, ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ SK., ANKARA CAD.2.ÇIKMAZ SK., AZIZ GÜNEY, AZİZ GÜNEY SK., BAHARİYE SK., ÇAĞRI BEY SK., ÇAKIR SK., DENIZLI, DENİZLİ SK., GAMZE SK., HAFIZ HASAN SK., HALİT PAŞA SK., HEDİYE SK., HIRKA SK., İSMAİL AKÇA SK., KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ CD., KARAHAN SK., KAVAKLAR, KAVAKLAR-, KENAN EVREN SK., KIRIM SK., LEYLAK, LEYLAK SK., MESKEN SK., MUSTAFA KEMAL SK., MUTLU SK., NİĞBOLU SK., PLEVNE SK., PREVEZE, SABRI TARHAN SK., SARIGAZİ SK., SEHIT RASIT AYDIN, SİNAN BEY SK., TARLA ÇIKMAZI SK., TURAN, TÜRKMEN SK., YENI, YUNUS EMRE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, BAGCAZ, BAĞCAZ, BELPINAR, BURHANIYE, BURHANİYE, DEREKÖY, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, ESME, EŞME, GÜNEY, KAMISLI, KAMIŞLI, KARAÇAM, KIZILKAYA, KORU, KULFALLAR, SARAÇLI, SETÇE, SÜTALAN, YÖRÜKLER mahallelerinde 1507., 2101., 2104., 2653., 2658., 2659., 2663., 2664., 2665., 2667., 2671., 2873.-, 2953., 3656., 3803., 4255., 934., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AKSEKİ SK., BAĞCAZ KÖYÜ İÇ YOLU, BELPINAR, BELPINAR SK., BURHANIYE, BURHANIYE SK., BURHANİYE SK., CELALLER, DEDEYERI, DEREKÖY SK., DISLILER, DİŞLİLER SK., DOĞANTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, DURAKLAR, DURAKLAR-, DURMUSLAR, ELMADERE SK., ESME- SK., EŞME, EŞME SK., GEYVE TARAKLI, GÜNEY KÖY İÇİ YOLU, GÜNEY KÖYÜ İÇ YOLU, HASANLAR, HASANLAR SK., İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz76, KAMIŞLI KÖYÜ İÇ YOLU, KARAVANLAR, KARAVANLAR SK., KARSI, KARŞI SK., KAZAKLAR, KEMERLER, KEMERLER SK., KIRAN, KIRAN SK., KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KORU KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR, KULFALLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR SK., KÜP, MERKEZ-, ORTAKÖY, ORTAKÖY SK., SAÇLIK, SARAÇLI, SARAÇLI KÖYÜ İÇ YOLU, SARAÇLI SK., SETÇE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞEHİT RECEP DEMİR SK., UZUNTARLA, YAYALAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EŞME, GAZİ, HIRKA, İNCİKSUYU, KÖPRÜBAŞI, ORHANIYE, ORHANİYE, YÖRÜKLER mahallelerinde 1151., 1152., 1153. SK., 1305., 3201., 3203., 3206., 932., 955., 957., AÇMALAR SK., AKSEMSETTIN, ALPASLAN, ANAFARTALAR SK., ANKARA, ANKARA CD. 1. ÇK., ANKARA CD. 3. ÇK., ANKARA CD.3.ÇIKMAZ, ANKARA CD.3.ÇIKMAZ SK., AY, AY SK., BAGCAZ, BAĞCAZ SK., BAĞLAR SK., BARIŞ MANÇO SK., BEKIR EFENDI, BEKİR EFENDİ SK., CUMHUR SK., ÇAĞLAR SK., DEĞİRMEN CD., DEĞİRMEN ÇIKMAZ SK., DR.SADIK AHMET SK., GEYVE MEZARLIĞI İÇİ YOLU, GÜNEŞ SK., GÜNEY SK., HIRKA, HIRKA KÖYÜ YOLU, KANUNİ SK., KAVAKLAR SK., KOSOVA, KOSOVA SK., MANAS SK., MEHTAP SK., MUTLU, NILÜFER, NİLÜFER SK., OKUL CAD. 1.ÇIKMAZ (1) SK., PREVEZE SK., PROF.DR.İLHAMİ ÇELİK SK., SABRİ TARHAN SK., STAT SK., TAŞKENT SK., TUĞRUL BEY SK., TÜRKMEN, UMURBEY CD., YAMAN SK., YÖRÜK SK., YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YÖRÜKLER mahallelerinde ATİLLA SK., ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN SK., DEDE SK., KARAHAN, YÖRÜK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILKÖY mahallelerinde 412. SK., MERKEZ_54 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTEFEK, ARDIÇBELI, ARDIÇBELİ, DEREBOĞAZI, DEREKÖY, HACIKISLA, HACIKIŞLA, KOCAAHMETLER, KOCATÖNGEL, KURTKÖY, SOGUKSU, SOĞUKSU, UZUNÇARSI, UZUNÇARŞI, YASSIGEÇİT, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 12318, 19 MAYIS, 19 MAYIS CD., 19.05.2001, 2 HAZİRAN, AKTEFEK, AKTEFEK KÖYÜ YOLU, ASAGI/11, ASAGI/15, ASAGI/18, ASAGI/19, ASAGI/21, ASAGI/7, ASAGI/9, ASAGI_12, ASAGI_2, ASAGI_6, AŞAĞI, AŞAĞI SK., AŞAĞI-14, BARAJ, BARAJ/1, CUMHURİYET MEYDAN, ÇAMLIK, DAR, FATIH, FATIH_1, FATİH CD., GÜNEY TEPE 2, HOCA AHMET YESEVİ CD., İsimsiz85, İsimsiz88, İsimsiz99, KARAKOL, KENDIRLIK, KENDIRLIK_3, KENDİRLİK SK., KOCATÖNGEL, KURUDERE, KURUDERE SK., KURUDERE/1, LALE, M.FEVZI ÇAKMAK, M.FEVZİ ÇAKMAK, MERKEZ KOCATÖNGEL/1, MERKEZ SK., MERKEZ/3 SK., MERKEZ_105, MERKEZ_122, MERKEZ_157, MERKEZ_181, MERKEZ_19, MERKEZ_215, MERKEZ_247, MERKEZ_270, MERKEZ_29, MERKEZ_29 SK., MERKEZ_307, MERKEZ_309, MERKEZ_321, MERKEZ_49, MERKEZ_55, MERKEZ_6, MERKEZ_83, SARIBAYIR, SIVRITEPE MERKEZ/16, SOGUKSU ASAGI, SOGUKSU ASAGI/1, SOGUKSU ASAGI/10, SOGUKSU ASAGI/11, SOGUKSU ASAGI/6, SOGUKSU YUKARI, SOGUKSU YUKARI/1, SOGUKSU YUKARI/10, SOGUKSU YUKARI/3, SOGUKSU YUKARI/4, SOGUKSU YUKARI/6, SOGUKSU YUKARI/7, SOĞUKSU AŞAĞI, SOĞUKSU AŞAĞI SK., SOĞUKSU YUKARI, SOĞUKSU YUKARI SK., SÜLEYMANIYE, TEPE, TEPE_1, TEPE_11, TEPE_17, TEPE_26, TEPE_9, YASSIGEÇİT KÖYÜ İÇ YOLU, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELIM 1, YAVUZ SELİM, YAVUZ SELİM CD., YENI_1, YENI_5, YENI_6, YENİ, YILDIZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, GAZIPASA, GAZİPAŞA, GÖL, GÜLDIBI, GÜLDİBİ, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE, NAILIYE, NAİLİYE, YENI, YENİ mahallelerinde ALKENT 1 SİTESİ İÇİ YOLU, ARMA SK., ASLAN, ASLANOGLU, ASLANOGLU CD., ASLANOĞLU CD., BAHİA İÇİ YOLU, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA 1/1, BALKAYA SK., BOGAZIÇI, BOĞAZİÇİ CD., BÜLBÜL SK., ÇAĞLA SİTESİ İÇİ YOLU, ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU SK., ÇILEK, ÇİLEK SK., DEBA EVLERİ İÇİ YOLU, DEGIRMEN 3, DEREBOYU, DEREBOYU CD., DİLEKLİ CD., DOĞAKENT SİTESİ İÇİ YOLU, ELMA, EMIL, EMİL SK., ENGİNAR SK., ERMIS, GAZİPAŞA CD., GÜL, GÜL CD., GÜLISTAN, GÜLİSTAN CD., GÜNDOĞDU CD., ISTANBUL DERE, ISTANBUL DERE 1, ISTANBUL DERE 1/1, ISTANBUL DERE 2, ISTANBUL DERE 2/1, İSTANBUL DERE CD., İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK., KADIPINAR SK., KAPLAN, KAPLAN-, KAPLAN SK., KAPTAN SK., KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KIZILCIK SK., KUGU, KUĞU SK., MEYAN SK., MURADIYE, MURADIYE/1, MURADİYE SK., MUSADERE, NAILIYE/4, NAİLİYE, NAİLİYE SK., NERGİZ SK., ORMAN, ÖZEN SK., SARAY, SARAY CD., SELVI, SÜLÜN, SÜLÜN SK., VELIOGLU, VELİOĞLU SK., YAPRAK, YAPRAK SK., YEDIGÖZ, YEDIGÖZ CD., YEDIGÖZ/1, YEDİGÖZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMICEDIT, CAMİCEDİT, ÇAYIÇI, ÇAYİÇİ, GAZİPAŞA, ILMIYE, İLMİYE, KIRKPINAR HASANPAŞA, KURUÇEŞME, NAILIYE, NAİLİYE, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA, YENI, YENİ mahallelerinde AFAL SK., ARMUTLU SK., AVCILAR SK., BADIR SK., BAKIRLAR SİTESİ İÇİ YOLU, BAŞAR SK., CAMİCEDİT CD., CEM SK., ÇİĞDEM KONAKLARI İÇİ YOLU, DAMAT SK., DOGAN SK., DOĞAN SK., ERENLER CD., FİDAN CD., GONCABAHÇE SK., GÜLLÜ BAHÇE, GÜLLÜ BAHÇE SK., GÜNES, GÜR SK., GÜZ, HAVUÇ SK., ILMIYE, IZCI, İLMİYE CD., İZCİ SK., KADI CD., KARADUT SK., KARANFİL SK., KAYNARCA CD., KEMALETTIN SAMI PASA, KEMALETTIN SAMI PASA CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA, KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KEMALETTİNSAMİ PAŞA CD., KEMER, KEMER CD., KEMER MEZARLIĞI İÇİ YOLU, KÖKNAR CD., KÖSEOĞLU SK., KURTULUŞ CD., MEDRESE SK., MOLLA GÜRANI, MOLLA GÜRANİ SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAİLİYE CD., OKUL, OKUL CD., ÖZKÖSEMEN SK., POLEN CD., ROZET SK., RÜSTEMPAŞA CD., SABRİ BOSTANCI SK., SAİTAĞA CD., SEYFI POLAT, SEYFİ POLAT CD., SULTAN SK., ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ CD., ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ, ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ CD., TANTA, TANTA SK., TANTAN, TEMREN, TEMREN CD., ULAŞTIRMA SK., USLU SK., YENİ CAMİİ SK., YİĞİT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.