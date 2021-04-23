Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan bütün yurtta Covid-19 gölgesinde kutlanıyor

23 Nisan 2021 Cuma, 09:10

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş mücadelesinde önemli bir dönemeç olan bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi de 101. yaşını kutluyor.

23 Nisan, 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başladı.

23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışından bir yıl sonra, 23 Nisan 1337 (23 Nisan 1921) yılında kabul edildi, kanun 2 Mayıs 1337'de (2 Mayıs 1921) ise Ceridei Resmiye'de (Resmi Gazete) yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan Bayramı'nı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. Böylece 23 Nisan ilk defa, 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlandı.

23 Nisan, 27 Mayıs 1935 tarihinde çıkarılan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile "Ulusal Egemenlik Bayramı" olarak kutlanmaya devam edildi. 1981 tarihli Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da, 20 Nisan 1983'te yapılan değişiklikle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın adı, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak değiştirildi.

KORONAVİRÜS GÖLGESİNDE KUTLAMALAR

Her yıl okullarda ve farklı mekanlarda coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl ise pandemi nedeniyle bir çok yerde çevrimiçi kutlanacak.

Sokağa çıkma yasağı uygulanan günde, Ankara’daki 23 Nisan törenleri de sınırlı katılımla yapılacak.

Ankara’daki ilk tören TBMM’de gerçekleşecek. TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki heyet, Meclis’teki Atatürk Anıtı’na çelenk koyacak.

Saat 09.15’te Anıtkabir’e geçilecek, çelenk bırakacak. Anıtkabir’deki törenlere Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sadece devlet erkanı katılacak.

Törenler fiziki mesafeye uygun şekilde, maskeli ve sınırlı katılımla yapılacak. Şentop, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayacak.

23 Nisan nedeniyle Ulus’taki Birinci Meclis’te de sınırlı katılımla anma töreni yapılacak.

TBMM Genel Kurulu da 23 Nisan nedeniyle özel gündemle toplanacak.

Şentop’un açılış konuşması yapacağı özel oturuma, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katılacak. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ise özel oturuma katılması beklenmiyor.

Koronavirüs nedeniyle 23 Nisan Resepsiyonu yapılmayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, tüm çocukları temsilen bugün Anıtkabir’i ziyaret ederek Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakacak.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇEVRİMİÇİ BAYRAMLAŞMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla çevrim içi bayramlaştı.

Kılıçdaroğlu, yurt içinden ve yurt dışından çocuklarla görüşmesine ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yunanistan'ın Gümülcine şehrinde yaşayan bir çocuğun "Gümülcine pek turistik bir yer sayılmaz ama babam Yunanistan'ın en iyi Türk kahvesinin Gümülcine'de yapıldığını söylüyor. Kemal amca seni Yunanistan'a da bekliyoruz." sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, "Bir kez gelmiştim, bir daha gelirim, hay hay." dedi.

Kılıçdaroğlu'na görüşmede diğer çocuklar da bulundukları illeri ziyaret etmesi için davette bulundu.

Kılıçdaroğlu, bu davetlere ilişkin Twitter'dan "Davetlere icabet etmek gerekir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." mesajını paylaştı.